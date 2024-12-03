開運防小人！輕奢珠寶戴對很重要 送禮自用都需要
珠寶首飾最原始的功能就是開運保平安。點睛品以創新設計和精湛工藝推出Charme鑽石足金串珠系列推出一系列中性又優雅的新品，運用硬黃金電鑄技術，以及微鑲工藝，別具意義的足金圖騰鑲嵌黑鑽與白鑽，是送禮自用、心意與保值兼具的理想禮物。與日本輕珠寶品牌 agete 隸屬同一個集團的NOJESS推出 「Merry Pinky Ring」 尾戒，有的以寶石為重點，或以星星意象為靈感，同時也有經典熱賣款的復刻設計，都是彷彿具有神奇魔力的護身符。
點睛品Charme足金串珠，全新黑鑽款式展現獨特的中性風格，搭配黑銠電鍍工藝刻畫的十字架、盾牌、凱爾特三角結、大衛之星等，為配戴者帶來面對挑戰時的堅定力量與勇氣。專為女性量身打造的白鑽款式，包括銀杏、四葉草、北極星等具有美好寓意的圖騰，結合專業工匠黃金勾絲工藝，增添了串珠的層次感和美學價值，呈現出高雅與柔美的風範，是象徵著關愛與美好的祝福的禮物。
不論是相信「左手防小人、右手招財」，或是單純感受到安心感，NOJESS的「Merry Pinky Ring」系列尾戒本身就是時髦又好看的設計。寶石款提供青金石、拉長石等具有寓意的能量的天然寶石選擇；鑲嵌鑽石象徵璀璨星光的星星圖案尾戒，則有皇冠、鏤空、流星、星座軌跡等多樣的變化；復刻設計則重新詮釋備受喜愛的經典圖騰，例如緞帶蝴蝶、象徵幸福的燕子、迎來春天的含羞草、鏤空的水滴圖案、以及擁抱與親吻的xoxo，滿足不同喜好的送禮需求。
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