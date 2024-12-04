電子鎖領導品牌重磅新品登場！不限年齡輕鬆解鎖

居家安全產品不斷推陳出新，許多民眾選擇安裝電子鎖，解決「滿手提袋沒手拿鑰匙開門」、「忘記帶鑰匙而被拒之門外」等尷尬時刻。相較於傳統機械鎖，電子鎖已大大提升了住戶的安全性及便利性，但對於家庭成員結構多元化的現代家庭來說，市面上的電子鎖卻常常忽略長輩、孩童與行動不便人士的需求。

電子鎖領導品牌Arpha，從最貼近民眾生活的情境需求出發，結合掌靜脈與3D人臉識別技術，讓科技服務「全齡」家庭成員，解決電子鎖指紋識別限制、身高不足無法人臉解鎖等常見問題，讓電子鎖便利性更全面、適合各種族群使用。

圖／有你共創提供

Arpha全新推出的「 X6掌靜脈人臉辨識電子鎖」搭載金融級安全標準的掌靜脈辨識技，由紅外線高速掃瞄掌中靜脈血管，做到高精度生物匹配，具有極高準確率與防偽能力，且不受身高限制、無須擔心指紋過淺，不摘口罩也能隔空出「掌」開門。此外，與 iPhone 同等級的3D人臉辨識功能，僅需 0.06秒 立即完成面部結構辨識，快速解鎖，讓人就算手上提滿物品，也能輕鬆進入家門。另還有多達十二種解鎖功能，全家人都能找到適合自己的解鎖方法；全自動靜音鎖匣設計，大幅降低開關鎖的音量，出入輕悄無聲，不擔心夜間回家打擾家人的睡眠。

圖／有你共創提供

Arpha X6台灣在地製造，榮獲全台首個國家級資安認證，品質與安全皆達頂尖水準。通過台灣本地伺服器進行多重加密處理，全家人的個資安全更有保障！

Arpha X6不僅是一把智慧電子門鎖，更是一台多功能家用監視器。創新配置的全景雙攝鏡頭，徹底顛覆傳統貓眼功能，透過4.5吋大螢幕即可清晰查看門外訪客，還可以透過專屬APP查看室內、室外鏡頭，寵物照護、長輩關懷皆可隨時確認；即使身在外地，X6也讓您與家保持無縫聯繫。電子鎖可化身為對講機，進行即時雙向通話，還能透過遠端解鎖功能，讓訪客免於久等。一隻手機即可輕鬆掌握家中動態，真正做到遠近皆安心，實現智慧便捷的生活新體驗！

時尚科技生活，就從家門開始。Arpha X6 掌靜脈人臉辨識電子鎖，目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於12/04(三) 在嘖嘖平台進行預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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