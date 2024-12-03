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快看身分證 Ｇ開頭或設籍宜蘭 12月每周這4天免費遊傳藝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣民身分證Ｇ開頭或是設籍宜蘭，12月每周有4天，可以免費遊傳藝。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭縣民身分證Ｇ開頭或是設籍宜蘭，12月每周有4天，可以免費遊傳藝。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭傳藝園區「偶們謝平安」系列活動，12月推出「傳藝縣民日」，凡設籍宜蘭或身分證字號開頭Ｇ者，憑身分證等相關證明文件，每周五、六、日、一，免費入園好康。這個月安排精彩偶戲接續上演，還設置偶戲體驗互動區及一校一傳藝各國小藝陣演出、年末限定的動手搓湯圓活動，周周精彩活動，好看又好玩。

全聯善美的文化藝術基金會表示，歲末年終「謝平安」具有感恩眾神及逗熱鬧的傳統文化底蘊，為感謝家鄉土地及回饋在地鄉親，去年舉辦12天的縣民日，受到熱情回響；今年再度舉辦，除了原本的周五、六、日3天，多增加周一，共4天可享免費入園，邀請鄉親攜伴回訪傳藝，看好戲、玩體驗、吃美食，共度美好時光。

傳藝在12月帶來義興閣掌中劇團《萬教風波仇》、《舞熊打虎》融合金光布袋戲及搖滾音樂劇，古今文化交融蹦出全新火花；錦飛鳳傀儡戲劇團《嘉禮獻瑞》以「人偶同台」演出，懸絲木偶與音樂的巧妙結合，具備濃烈的節慶氣氛。

此外，「一校一傳藝」計畫已辦理多年，鼓勵全國各級學校的傳統表藝類社團，讓傳統藝術深耕校園，今年主題為「藝陣」，每周有太平鼓、舞獅、戰鼓等學生精彩演出。

冬至是一年一度晝短夜長的日子，傳藝園區將於12月21日在黃舉人宅舉辦「動手搓湯圓，冬至人團圓」，有吃又有玩。凡於藝趣GO預定或當日在售票口購買200元歲時節慶套票，即可參與活動；另外，煙波住宿客憑房卡加價50元也可參與同歡，更多活動詳情歡迎至宜蘭傳藝園區官網https://www.px-sunmake.org.tw/及FB粉專。

錦飛鳳傀儡戲劇團百年傳承，橫跨傳統儀式與表演藝術，為無形文化資產。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
錦飛鳳傀儡戲劇團百年傳承，橫跨傳統儀式與表演藝術，為無形文化資產。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
冬至時節，動手搓湯圓，親子開心同樂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
冬至時節，動手搓湯圓，親子開心同樂。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
義興閣掌中劇團以「搖滾音樂布袋戲」聞名，新世代接班突破傳統框架。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
義興閣掌中劇團以「搖滾音樂布袋戲」聞名，新世代接班突破傳統框架。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
錦飛鳳傀儡戲劇團百年傳承，橫跨傳統儀式與表演藝術，列入無形文化資產。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
錦飛鳳傀儡戲劇團百年傳承，橫跨傳統儀式與表演藝術，列入無形文化資產。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭 身分證 音樂劇

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