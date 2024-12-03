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慶MOOMIN 80週年！7-ELEVEN限時推周邊快閃購 首賣「160公分巨大溜溜抱枕」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供

慶祝來自於芬蘭的童話故事MOOMIN姆明家族80週年，7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，以蒐藏兼具居家布置、生活實用的商品開發特色，結合姆明、可兒、阿金、小美、溜溜們、史丁奇等經典角色，一次推出超過30款粉絲必搶的療癒系周邊，快閃購價格每款179～2,999元不等，鐵粉不用去香港、日本的展覽快閃店、專門店，就近到全台7-ELEVEN即可買到豐富的姆明MOOMIN 80週年紀念周邊，數量有限售完為止。

7-ELEVEN「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，首度開賣「限量160cm巨大溜溜抱枕」，進擊粉絲的心；超療癒的「限量可磁吸絨毛抱抱玩偶」，分別有姆明與可兒、阿金與小美兩種組合選擇，可讓玩偶雙雙擁抱，也可當磁鐵固定memo條，可愛兼具實用；姆明家族可愛的家化身「限量姆明家收納型萬用毛毯枕」；姆明與小美化身「限量絨毛搥背棒」，透過視覺、觸覺為勞碌的一天舒緩身心壓力；「限量絨毛小吊飾15cm」除了人氣的姆明與小美外，更開發鐵粉必蒐的邊緣角色溜溜們、史丁奇款式；「限量200ml口袋保溫瓶」一組2入，揪團一起買好友杯最划算。

旅遊周邊經濟持續高漲，7-ELEVEN「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，以藍色、白色兩大姆明MOOMIN命定色系，推出「限量28吋胖胖箱」、「限量斜肩小背包」、「限量後背包」、「限量收納四件組」、「限量盥洗包」等智慧收納神物，另外還有「限量輕量摺疊傘」、「限量7合1行動電源」、「限量摺疊風琴購物袋」等實用生活周邊，一次讓姆明粉絲買好買滿。

●附註：詳細活動內容與售價以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛抱抱玩偶可磁吸」共2款，每款加價購599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛抱抱玩偶可磁吸」共2款，每款加價購599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛搥背棒」共2款，每款加價購299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛搥背棒」共2款，每款加價購299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量28吋胖胖箱」共2款，每款加價購2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量28吋胖胖箱」共2款，每款加價購2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，首度開賣「限量160cm巨大溜溜抱枕」，加價購1,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，首度開賣「限量160cm巨大溜溜抱枕」，加價購1,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量200ml口袋保溫瓶」共3組、一組2入，每組加價購599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量200ml口袋保溫瓶」共3組、一組2入，每組加價購599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量80週年36公分絨毛玩偶」加價購699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量80週年36公分絨毛玩偶」加價購699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量28吋胖胖箱」共2款，每款加價購2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量28吋胖胖箱」共2款，每款加價購2,999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛小吊飾15cm」共4款，每款加價購199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量絨毛小吊飾15cm」共4款，每款加價購199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量巨大存錢筒40cm」加價購1,980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月11日下午3點起至2025年1月10日推出全店「姆明MOOMIN 80週年紀念精品」快閃購活動，「限量巨大存錢筒40cm」加價購1,980元。圖／7-ELEVEN提供

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