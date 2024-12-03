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曜金黑奢華限定色太美了！Nespresso咖啡機雙12優惠3,500元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
節慶限定色咖啡機升級歲末咖啡時光，Nespresso推出全新Vertuo POP +咖啡機，為佳節增添啜飲樂趣。圖／Nespresso提供
節慶限定色咖啡機升級歲末咖啡時光，Nespresso推出全新Vertuo POP +咖啡機，為佳節增添啜飲樂趣。圖／Nespresso提供

迎接最有氣氛的聖誕節，就要用最有氛圍感的咖啡體驗來感受。Nespresso為咖啡控獻上3種類型的歲末贈禮指南，包含「與法國星級主廚聯名的節慶咖啡風味」、「奢華限定色Vertuo POP+咖啡機」及「咖啡隨行杯與多款時尚配件」，讓收禮者一打開禮物就能感受到聖誕佳節的喜悅。

還沒入手咖啡機的消費者，不能錯過即日起至12月16日期間，咖啡機限時優惠3,500元起，官網限定購機再贈送節慶限量特調品飲杯，凡購機加購任50顆咖啡膠囊，可再享現折300元優惠。此外，配件收集控也有好康，即日起至12月25日還有年度精選配件優惠限時7.5折起，包含多款隨行杯、馬克咖啡杯組、膠囊儲存展示架及膠囊回收桶。

另外，近年主打可一鍵自動偵測多種咖啡杯涼的的Nespresso Vertuo系列也再添新款，全新推出Vertuo POP+咖啡機推出極致鈦色與節慶限定曜金黑色，延續Vertuo POP咖啡機輕巧便利的優勢，並升級水箱容量的大小到1,100ml，搭配6種咖啡杯量；2段式調整杯架，適合不同大小的咖啡杯，滿足3～5人小家庭日常咖啡飲用需求。

每年絕不能錯過的節慶限量咖啡，Nespresso今年也攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，精選不同產區豆種、精湛的混豆與烘焙工藝，推出3款重現主廚記憶中旅行滋味的節慶限量耶誕咖啡，包含充滿烘烤穀物與木質香調，彷彿穿梭拉丁美洲的「節慶濃烈黑咖啡」、帶有杏仁與奶油糕點香氣，漫步在浪漫奢華巴黎的「節慶杏仁可頌風味咖啡」、探索烘烤芝麻、爆米花與杏仁、榛果、花生的香氣與金黃焦糖香調融合的「節慶花生與烤芝麻風味咖啡」，讓收禮者品嚐一杯杯充滿異國風情與節慶愉悅的完美咖啡。即日起至12月31日凡購買節慶膠囊30顆與隨行杯組，再享9折以上優惠。

Nespresso為咖啡控精選3種歲末贈禮推薦。圖／Nespresso提供
Nespresso為咖啡控精選3種歲末贈禮推薦。圖／Nespresso提供
迎接節慶歡聚時刻，Nespresso祭出多重歲末驚喜優惠活動，即日起至12月25日人氣精選配件限時7.5折起。圖／Nespresso提供
迎接節慶歡聚時刻，Nespresso祭出多重歲末驚喜優惠活動，即日起至12月25日人氣精選配件限時7.5折起。圖／Nespresso提供
Nespresso節慶限量款咖啡隨行杯，400ml大容量，深藍色的瓶身與復古鐵道路線設計完美復刻歐洲奢華的東方快車氛圍。圖／Nespresso提供
Nespresso節慶限量款咖啡隨行杯，400ml大容量，深藍色的瓶身與復古鐵道路線設計完美復刻歐洲奢華的東方快車氛圍。圖／Nespresso提供
Nespresso與星級主廚聯名推3款節慶限定風味咖啡，體驗舌尖上的奢華異國旅行。圖／Nespresso提供
Nespresso與星級主廚聯名推3款節慶限定風味咖啡，體驗舌尖上的奢華異國旅行。圖／Nespresso提供

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