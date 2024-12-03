曜金黑奢華限定色太美了！Nespresso咖啡機雙12優惠3,500元起

迎接最有氣氛的聖誕節，就要用最有氛圍感的咖啡體驗來感受。Nespresso為咖啡控獻上3種類型的歲末贈禮指南，包含「與法國星級主廚聯名的節慶咖啡風味」、「奢華限定色Vertuo POP+咖啡機」及「咖啡隨行杯與多款時尚配件」，讓收禮者一打開禮物就能感受到聖誕佳節的喜悅。

還沒入手咖啡機的消費者，不能錯過即日起至12月16日期間，咖啡機限時優惠3,500元起，官網限定購機再贈送節慶限量特調品飲杯，凡購機加購任50顆咖啡膠囊，可再享現折300元優惠。此外，配件收集控也有好康，即日起至12月25日還有年度精選配件優惠限時7.5折起，包含多款隨行杯、馬克咖啡杯組、膠囊儲存展示架及膠囊回收桶。

另外，近年主打可一鍵自動偵測多種咖啡杯涼的的Nespresso Vertuo系列也再添新款，全新推出Vertuo POP+咖啡機推出極致鈦色與節慶限定曜金黑色，延續Vertuo POP咖啡機輕巧便利的優勢，並升級水箱容量的大小到1,100ml，搭配6種咖啡杯量；2段式調整杯架，適合不同大小的咖啡杯，滿足3～5人小家庭日常咖啡飲用需求。