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曜金黑奢華限定色太美了！Nespresso咖啡機雙12優惠3,500元起
迎接最有氣氛的聖誕節，就要用最有氛圍感的咖啡體驗來感受。Nespresso為咖啡控獻上3種類型的歲末贈禮指南，包含「與法國星級主廚聯名的節慶咖啡風味」、「奢華限定色Vertuo POP+咖啡機」及「咖啡隨行杯與多款時尚配件」，讓收禮者一打開禮物就能感受到聖誕佳節的喜悅。
還沒入手咖啡機的消費者，不能錯過即日起至12月16日期間，咖啡機限時優惠3,500元起，官網限定購機再贈送節慶限量特調品飲杯，凡購機加購任50顆咖啡膠囊，可再享現折300元優惠。此外，配件收集控也有好康，即日起至12月25日還有年度精選配件優惠限時7.5折起，包含多款隨行杯、馬克咖啡杯組、膠囊儲存展示架及膠囊回收桶。
另外，近年主打可一鍵自動偵測多種咖啡杯涼的的Nespresso Vertuo系列也再添新款，全新推出Vertuo POP+咖啡機推出極致鈦色與節慶限定曜金黑色，延續Vertuo POP咖啡機輕巧便利的優勢，並升級水箱容量的大小到1,100ml，搭配6種咖啡杯量；2段式調整杯架，適合不同大小的咖啡杯，滿足3～5人小家庭日常咖啡飲用需求。
每年絕不能錯過的節慶限量咖啡，Nespresso今年也攜手法國知名星級主廚Jean Imbert，精選不同產區豆種、精湛的混豆與烘焙工藝，推出3款重現主廚記憶中旅行滋味的節慶限量耶誕咖啡，包含充滿烘烤穀物與木質香調，彷彿穿梭拉丁美洲的「節慶濃烈黑咖啡」、帶有杏仁與奶油糕點香氣，漫步在浪漫奢華巴黎的「節慶杏仁可頌風味咖啡」、探索烘烤芝麻、爆米花與杏仁、榛果、花生的香氣與金黃焦糖香調融合的「節慶花生與烤芝麻風味咖啡」，讓收禮者品嚐一杯杯充滿異國風情與節慶愉悅的完美咖啡。即日起至12月31日凡購買節慶膠囊30顆與隨行杯組，再享9折以上優惠。
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