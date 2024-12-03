卡地亞超可愛限定樂團慶耶誕 LINE動圖玩小遊戲送好禮

歡慶歲末佳節，卡地亞（CARTIER）邀請演員暨歌手Aliocha Schneider、巴黎歌劇院芭蕾Étoile明星舞者Guillaume Diop與朴世恩、模特兒暨演員的時尚之星Deva Cassel，以及Nadia Tereszkiewic等五位來自各領域的亮眼新星，組成節慶限定樂團，齊聚巴黎和平街13號專賣店，演繹全新冬日音樂童話形象，並推出LINE全新佳節限量動態貼圖與綴滿星光的節日限定包裝，為佳節添上歡樂氣氛。

全新佳節限量限時推出的品牌官方LINE帳號16款動態貼圖，靈感來自聖誕年末節慶的音樂主題，融合門僮、經典美洲豹等標誌圖騰。即日起至2025年1月2日，至卡地亞LINE官方帳號聊天室完成指定貼圖任務，即可於指定專賣店領取限量驚喜。兌換時間至2025年1月19日，數量有限，贈完為止。

在為至親好友挑選佳節贈禮的時刻，卡地亞風格精選經典珠寶豐富多樣，可交疊搭配，為年末佳節增添夢幻氣氛。經典的LOVE系列手環迎來全新設計，無需別人協助亦可自行配戴或取下，並推出在小型款與大型款之間的全新尺寸的中型款，以及時髦的單邊耳環。以釘子為靈感的Juste un Clou系列，全新耳環巧妙以兩個釘子造型相互交織成雙環圖案，有別於傳統耳圈設計；項鍊搭配超大釘子造型吊墜，長項鍊可變化多種配戴方式。以珍貴的大自然元素為靈感的Grain de Café系列裝飾如冬夜星光的璀璨鑽石，展現對比魅力的Clash de Cartier迎來小型款長軟鍊，為豐盈的造型增添柔韌靈活的質感。