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卡地亞超可愛限定樂團慶耶誕 LINE動圖玩小遊戲送好禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞台灣LINE帳號，限時推出16款動態貼圖。圖／卡地亞提供
卡地亞台灣LINE帳號，限時推出16款動態貼圖。圖／卡地亞提供

歡慶歲末佳節，卡地亞（CARTIER）邀請演員暨歌手Aliocha Schneider、巴黎歌劇院芭蕾Étoile明星舞者Guillaume Diop與朴世恩、模特兒暨演員的時尚之星Deva Cassel，以及Nadia Tereszkiewic等五位來自各領域的亮眼新星，組成節慶限定樂團，齊聚巴黎和平街13號專賣店，演繹全新冬日音樂童話形象，並推出LINE全新佳節限量動態貼圖與綴滿星光的節日限定包裝，為佳節添上歡樂氣氛。

全新佳節限量限時推出的品牌官方LINE帳號16款動態貼圖，靈感來自聖誕年末節慶的音樂主題，融合門僮、經典美洲豹等標誌圖騰。即日起至2025年1月2日，至卡地亞LINE官方帳號聊天室完成指定貼圖任務，即可於指定專賣店領取限量驚喜。兌換時間至2025年1月19日，數量有限，贈完為止。

在為至親好友挑選佳節贈禮的時刻，卡地亞風格精選經典珠寶豐富多樣，可交疊搭配，為年末佳節增添夢幻氣氛。經典的LOVE系列手環迎來全新設計，無需別人協助亦可自行配戴或取下，並推出在小型款與大型款之間的全新尺寸的中型款，以及時髦的單邊耳環。以釘子為靈感的Juste un Clou系列，全新耳環巧妙以兩個釘子造型相互交織成雙環圖案，有別於傳統耳圈設計；項鍊搭配超大釘子造型吊墜，長項鍊可變化多種配戴方式。以珍貴的大自然元素為靈感的Grain de Café系列裝飾如冬夜星光的璀璨鑽石，展現對比魅力的Clash de Cartier迎來小型款長軟鍊，為豐盈的造型增添柔韌靈活的質感。

音樂是時間的藝術，鐘表亦然。圓潤的Ballon Bleu de Cartier系列藍氣球，迎來如森林般洋溢冬日夢幻魅力的霧面深綠色表盤新作，方正的Santos de Cartier則以可同時顯示兩地時間的雙時區腕表，為分隔兩地的親朋好友同步倒數。而卡地亞的標誌Panthère de Cartier美洲豹，則涵蓋皮件、香氛、珠寶等多樣豐富的品項，在佳節派對中流露迷人魅力。

Juste un Clou耳環，玫瑰金鑲嵌鑽石，44萬5,000元，亦有黃K金款。圖／卡地亞提供
Juste un Clou耳環，玫瑰金鑲嵌鑽石，44萬5,000元，亦有黃K金款。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹卡片夾，11,600元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹卡片夾，11,600元。圖／卡地亞提供
Love單邊耳環，黃K金鑲嵌鑽石，獨立發售，16萬9,000元。圖／卡地亞提供
Love單邊耳環，黃K金鑲嵌鑽石，獨立發售，16萬9,000元。圖／卡地亞提供
Grain de Café系列珠寶裝飾美鑽，與冬夜星光兩相輝映。圖／卡地亞提供
Grain de Café系列珠寶裝飾美鑽，與冬夜星光兩相輝映。圖／卡地亞提供
Juste un Clou長項鍊可調整款式，超大型款，黃K金，60萬元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou長項鍊可調整款式，超大型款，黃K金，60萬元。圖／卡地亞提供
Grain de café戒指，黃K金、白K金鑲嵌鑽石，46萬元。圖／卡地亞提供
Grain de café戒指，黃K金、白K金鑲嵌鑽石，46萬元。圖／卡地亞提供
交疊搭配多款不同作品，在和諧造型之中展現各種風格的獨特美感。圖／卡地亞提供
交疊搭配多款不同作品，在和諧造型之中展現各種風格的獨特美感。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier長項鍊，軟鍊式小型款，白K金，140萬元。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier長項鍊，軟鍊式小型款，白K金，140萬元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier雙時區腕錶這款腕表可同時顯示雙時區時間，即使分隔兩地，依然沒有任何距離。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier雙時區腕錶這款腕表可同時顯示雙時區時間，即使分隔兩地，依然沒有任何距離。圖／卡地亞提供
La Panthère Elixir美洲豹香水，50ML，3,850元；100ML，5,350元。圖／卡地亞提供
La Panthère Elixir美洲豹香水，50ML，3,850元；100ML，5,350元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，白K金、黑色真漆、縞瑪瑙、鑲嵌祖母綠及鑽石，166萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，白K金、黑色真漆、縞瑪瑙、鑲嵌祖母綠及鑽石，166萬元。圖／卡地亞提供
豐富的卡地亞風格精選經典珠寶作品系列，為年末佳節增添夢幻氣氛。圖／卡地亞提供
豐富的卡地亞風格精選經典珠寶作品系列，為年末佳節增添夢幻氣氛。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米精鋼自動腕表，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米精鋼自動腕表，24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Love中型款手環，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
Love中型款手環，20萬6,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金自動腕表大型款，43萬8,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金自動腕表大型款，43萬8,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手提包，12萬3,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手提包，12萬3,000元。圖／卡地亞提供

貼圖 音樂 魅力

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