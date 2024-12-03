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MUJI無印良品攜手「河神的丸子」舉辦「河廢料再生行動特展」！還有假日快閃市集、再生DIY體驗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MUJI無印良品攜手「河神的丸子」舉辦「再生之河－河廢料再生行動特展」，即日起至2025年1月8日在台北松高旗艦店的1F「Open MUJI」空間開放免費參觀。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品攜手「河神的丸子」舉辦「再生之河－河廢料再生行動特展」，即日起至2025年1月8日在台北松高旗艦店的1F「Open MUJI」空間開放免費參觀。圖／MUJI無印良品提供

為了實踐「對在地有所貢獻」的企業理念，MUJI無印良品攜手友善社區社群的共好基地「河神的丸子」，打造「再生之河－河廢料再生行動特展｣。針對雙方的初次合作，MUJI無印良品表示，在與「河神的丸子」接洽後，才知道所謂的「河廢料」並非單指河川的垃圾，而是該組織一直以來關心土地、環境與城市廢棄物的行動代稱。

為了將立意良善的活動與理念推廣給更多人瞭解，MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，即日起至2025年1月8日在台北松高旗艦店的1F「Open MUJI」空間開放免費參觀，現場除了邀集關心環境的創作者，將那些「被拋下的物料變成好料」外，預計12月7日、12月8日兩天還將於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗，希望藉此與大家一起思考那些在生活中看似廢料的物品，是否也能透過每個人的思維與設計，重獲新生，成為你我生活中的必需品。

●「再生之河－河廢料再生行動特展」

特展時間：即日起～2025年1月8日

特展地點：MUJI無印良品松高旗艦店1F Open MUJI空間（台北市松高路16號）

（快閃市集與手作體驗時間請洽門市服務人員）

MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品預計12月7日、12月8日於台北松高旗艦店1F舉辦假日快閃市集與再生DIY體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品與「河神的丸子」合作，展開「再生之河－河廢料再生行動特展」，邀集關心環境的創作者，將「被拋下的物料變成好料」。圖／MUJI無印良品提供

廢棄物 快閃 無印良品

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