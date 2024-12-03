餐點買1送1、套餐4折起！必勝客、肯德基雙12享優惠

雙12即將到來，「必勝客」推出單點比薩、多人套餐的多項優惠，指定產品還可享買1送1優惠；「肯德基」也推出多項人氣商品買1送1優惠，指定套餐也可享54折起優惠。

即日起至12月16日期間，必勝客推出「起司狂熱大比薩」單點優惠價222元，現省438元；「酥皮玉米濃湯」則享買1送1優惠。單點番茄肉醬起司麵、奶油燻雞燉飯，原價139元，優惠價99元；蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵原價139元，優惠價119元。

此外，「起司咔滋餅雙片」優惠價99元，共有明太子、總匯、巧克力3種口味任選。「個人比薩豪爽餐」指定個人比薩搭配3款副食及飲料，優惠價179元起。「雙人激省餐」內含指定口味大比薩與酥炸嫩雞球，原價839元，優惠價333元，現享4折。「私廚饗宴超值餐」內含一個大比薩加雞柳條，再加上1.25L可樂或2杯玉米濃湯，原價1,061元，優惠價599元。適合多人共享的「Hot經典超值甜蜜餐」，原價2,016元，優惠價1,212元起。針對app，也有蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚買1送1等優惠。

肯德基自即日起至12月16日期間，推出雙12限時優惠，包括「冰心蛋撻風味冰淇淋」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯」等人氣產品，均享買1送1，最高現省59元。另外購買原味蛋撻2盒，就贈送8塊上校雞塊，組合價359元，現享54折。