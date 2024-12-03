聽新聞
0:00 / 0:00
餐點買1送1、套餐4折起！必勝客、肯德基雙12享優惠
雙12即將到來，「必勝客」推出單點比薩、多人套餐的多項優惠，指定產品還可享買1送1優惠；「肯德基」也推出多項人氣商品買1送1優惠，指定套餐也可享54折起優惠。
即日起至12月16日期間，必勝客推出「起司狂熱大比薩」單點優惠價222元，現省438元；「酥皮玉米濃湯」則享買1送1優惠。單點番茄肉醬起司麵、奶油燻雞燉飯，原價139元，優惠價99元；蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵原價139元，優惠價119元。
此外，「起司咔滋餅雙片」優惠價99元，共有明太子、總匯、巧克力3種口味任選。「個人比薩豪爽餐」指定個人比薩搭配3款副食及飲料，優惠價179元起。「雙人激省餐」內含指定口味大比薩與酥炸嫩雞球，原價839元，優惠價333元，現享4折。「私廚饗宴超值餐」內含一個大比薩加雞柳條，再加上1.25L可樂或2杯玉米濃湯，原價1,061元，優惠價599元。適合多人共享的「Hot經典超值甜蜜餐」，原價2,016元，優惠價1,212元起。針對app，也有蜂蜜麻糬酥、川味香烤皮蛋豬血、酥炸魷魚鬚買1送1等優惠。
肯德基自即日起至12月16日期間，推出雙12限時優惠，包括「冰心蛋撻風味冰淇淋」、「4塊上校雞塊」、「香酥脆薯」等人氣產品，均享買1送1，最高現省59元。另外購買原味蛋撻2盒，就贈送8塊上校雞塊，組合價359元，現享54折。
除此之外，肯德基也推出3套個人獨享餐，每套99～111元，現享56折起優惠，其中「咔啦脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂」每套99元。另外期間限定推出的「五塊雞群星餐」，內含咔啦脆雞x5、4塊上校雞塊、原味蛋撻x2、冰檸檬紅茶(小)x2，原價550元，優惠價299元。針對外送、預定快取，也推出魷魚圈圈、雙色轉轉QQ球買1送1優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言