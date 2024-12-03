快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

全國績優公廁表揚 性別友善廁所從缺

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。記者李柏澔／攝影
彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。記者李柏澔／攝影

環境部今天舉辦績優公廁評比，由公私企業、地方政府推薦並請專家學者實地評分推選47處，評比決選出20處績優公廁、4處特色公廁及2處績優清潔單位，包含中油、台鐵、高鐵等。然而本屆績優性別友善廁所從缺，環境部長彭啟明指出，除了期望明年能有性別友善廁所得名外，也會跟上國際趨勢建置更多性別友善廁所。

彭啓明長表示，今年度公廁評比擴大民間參與，增加速食業者，並新增「績優性別友善公廁」及「績優清潔人員」獎項，鼓勵私部門提供優質廁所，雖然今年績優性別友善獎從缺，但鼓勵仿效日本清潔人員的職人文化，持續用心做好公廁的清潔打掃。

彭啓明說，自己住在女生班（家裡只有自己是男性），出門在外如果有需要上廁所都會趕著回家，因為家裡女性都認為公廁骯髒，然而這幾年公廁進步很多，這些績優公廁可能比家中廁所還乾淨，也鼓勵公廁品質可以繼續提升。

彭啓明說，今年性別友善廁所占全國公廁比率僅1%，然而性別友善廁所已經是國際趨勢，除了男女都能如廁，也能減少女性如廁大排長龍的情況，安全性也能做到很好，未來環境部將持續深植性別友善廁所，讓任何人都可以有乾淨安全的如廁空間。

環境部環管署強調，今年度評比彰顯了企業參與、清潔人員及民眾體驗的重要性。推動打造特色、性別友善廁所，鼓勵私人企業提供優質的公廁，是未來的推動方向，並營造我國公廁品質正向提升的氛圍；公廁品質提升不僅改善民眾生活便利，還能吸引更多觀光客，好的公廁也需要國人發揮「公廁如家廁、自己弄髒自己清」的公德心來維持，讓優質的如廁習慣變成一種文化。

公廁 廁所 性別 環境部

延伸閱讀

減碳拚淨零 彭啓明：中央與地方合作是成功關鍵

強調環境部沒網軍 彭啓明：我被罵都沒人幫我說話

政府帶頭減碳 彭啓明：公部門永續長須優先推動六件事

環境部2招防霸凌 彭啓明發員工內部信、盼像幸福企業

相關新聞

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，本周受兩波東北季風影響，今天下午到晚上第一波東北季風逐漸增強，明起影響到周五；周六到下...

麻疹通報創5年新高 感染科專家：「1狀況」疫苗也無效

麻疹通報病例數創5年同期新高，上周新增1名本土麻疹病例，接觸者達百人。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬提醒，麻疹傳染...

全國績優公廁表揚 性別友善廁所從缺

環境部今天舉辦績優公廁評比，由公私企業、地方政府推薦並請專家學者實地評分推選47處，評比決選出20處績優公廁、4處特色公...

減碳拚淨零 彭啓明：中央與地方合作是成功關鍵

環境部長彭啓明今早出席「地方政府因應氣候變遷業務推動交流會」，共同探討地方在氣候變遷議題上的推動，也提出幾項中央與地方合...

台灣穀倉歉收產地收購價創新高 白米零售價漲幅待觀察

今年二期稻作生長期間接連遭遇3個颱風，彰化平原水稻平均歉收三成，北部糧商和農會獲知後南下搶收，市場收購價格飆高到每百台斤...

2024觀光產業數位博覽會登場 展示近70項創新方案

交通部觀光署為推動觀光產業數位轉型，今舉辦「2024觀光產業數位博覽會」，包含「主題論壇」、「 觀光產業數位媒合轉型」及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。