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加LINE免費下載超可愛貼圖！LV旋轉木馬、FENDI小松鼠
加入官方LINE就能免費下載限時推出的超可愛貼圖！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為歡慶Sogo台北復興店開幕，於路易威登台灣LINE官方帳號推出「佳節限定貼圖」。即日起至2025年1月2日止，加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為90天。
路易威登「佳節限定貼圖」共16張圖案，點綴品牌經典Monogram花朵圖案與聖誕風格裝飾，以一連串日常用語與節日祝賀展開，包括Ok、For You、Love You、Miss You、Thank You、Good Job、Happy Holidays、Let’s Celebrate等用語。品牌吉祥物Vivienne與Gaston乘坐著旋轉木馬化身散播歡樂的節日大使，旅途中奇遇斑馬、蹬羚、鴕鳥、長頸鹿等動物，展開一場魔幻的嘉年華探險，洋溢歡愉幸福的氛圍。
隨著FENDI 2024冬季限定系列上市，FENDI的冬季限定系列貼圖也自2024年12月3日（二）開放下載，，凡加入FENDI TAIWAN LINE官方帳號好友，即可免費獲得FENDI假日系列限時貼圖，使用效期為90天，不過這次下載採用限時限量制，到達一定數量即無法下載。系列共有八種不同的表情符號貼圖，以ENDI 家族傳人暨FENDI 配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi為主角，搭配FENDI最具傳承意義的松鼠之間逗趣可愛的互動，涵蓋 Yeah、Hello、棒！、LOVE YOU、Come On！、謝謝、再見、OK等日常對話中實用用語。
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