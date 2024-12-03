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加LINE免費下載超可愛貼圖！LV旋轉木馬、FENDI小松鼠

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登佳節限定貼圖形象圖。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖形象圖。圖／路易威登提供

加入官方LINE就能免費下載限時推出的超可愛貼圖！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為歡慶Sogo台北復興店開幕，於路易威登台灣LINE官方帳號推出「佳節限定貼圖」。即日起至2025年1月2日止，加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為90天。

路易威登「佳節限定貼圖」共16張圖案，點綴品牌經典Monogram花朵圖案與聖誕風格裝飾，以一連串日常用語與節日祝賀展開，包括Ok、For You、Love You、Miss You、Thank You、Good Job、Happy Holidays、Let’s Celebrate等用語。品牌吉祥物Vivienne與Gaston乘坐著旋轉木馬化身散播歡樂的節日大使，旅途中奇遇斑馬、蹬羚、鴕鳥、長頸鹿等動物，展開一場魔幻的嘉年華探險，洋溢歡愉幸福的氛圍。

隨著FENDI 2024冬季限定系列上市，FENDI的冬季限定系列貼圖也自2024年12月3日（二）開放下載，，凡加入FENDI TAIWAN LINE官方帳號好友，即可免費獲得FENDI假日系列限時貼圖，使用效期為90天，不過這次下載採用限時限量制，到達一定數量即無法下載。系列共有八種不同的表情符號貼圖，以ENDI 家族傳人暨FENDI 配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi為主角，搭配FENDI最具傳承意義的松鼠之間逗趣可愛的互動，涵蓋 Yeah、Hello、棒！、LOVE YOU、Come On！、謝謝、再見、OK等日常對話中實用用語。

FENDI 2024節日系列貼圖OK!。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖OK!。 圖／FENDI提供
路易威登佳節限定貼圖主角吉祥物VIVIENNE。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖主角吉祥物VIVIENNE。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖BYE。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖BYE。圖／路易威登提供
FENDI 2024節日系列貼圖以品牌傳人Silvia Venturini Fendi為主角。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖以品牌傳人Silvia Venturini Fendi為主角。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖採用限時限量下載。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖採用限時限量下載。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖HELLO。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖HELLO。 圖／FENDI提供
路易威登佳節限定貼圖GOODNIGHT。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖GOODNIGHT。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖搭乘各種動物的旋轉木馬。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼圖搭乘各種動物的旋轉木馬。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼主角GASTON。圖／路易威登提供
路易威登佳節限定貼主角GASTON。圖／路易威登提供
FENDI 2024節日系列貼圖採用限時限量下載。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖採用限時限量下載。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖與品牌吉祥物松鼠互動。 圖／FENDI提供
FENDI 2024節日系列貼圖與品牌吉祥物松鼠互動。 圖／FENDI提供

FENDI LV 免費下載 貼圖

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