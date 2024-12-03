加LINE免費下載超可愛貼圖！LV旋轉木馬、FENDI小松鼠

加入官方LINE就能免費下載限時推出的超可愛貼圖！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為歡慶Sogo台北復興店開幕，於路易威登台灣LINE官方帳號推出「佳節限定貼圖」。即日起至2025年1月2日止，加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用期效為90天。

路易威登「佳節限定貼圖」共16張圖案，點綴品牌經典Monogram花朵圖案與聖誕風格裝飾，以一連串日常用語與節日祝賀展開，包括Ok、For You、Love You、Miss You、Thank You、Good Job、Happy Holidays、Let’s Celebrate等用語。品牌吉祥物Vivienne與Gaston乘坐著旋轉木馬化身散播歡樂的節日大使，旅途中奇遇斑馬、蹬羚、鴕鳥、長頸鹿等動物，展開一場魔幻的嘉年華探險，洋溢歡愉幸福的氛圍。