巨擘女表秀大氣 浪琴Master系列
古典意味著不追求當下流行，但也更能經歷時間的洗禮、歷久彌新。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）發表了新款MASTER巨擘系列，從品牌190周年時的紀念作為出發，帶來34、40毫米兩種款式，讓女性與男士擁有同樣權利、入手一款承繼瑞士傳統的品味時計。
過往的巨擘系列向來被視作浪琴的高階複雜系列，包含膾炙人口的四逆跳款式，亦曾被稱作複雜功能中的高CP值之作。浪琴表台灣副總Teresa便表示，巨擘系列始終在品牌占比一定份量，甚至成為不少消費者結婚時的對表之選。本次新發表的34與40毫米款式則使用了精鋼與18K黃金（或玫瑰金）的雙材質。簡潔的面盤捨棄了常見的品牌雙翼沙漏圖騰，但改以草寫字體的Longines與Automatic字樣。陰刻的草寫阿拉伯數字時標則以施以玫瑰金或黃K金，呈現與柳葉行指針同樣的優雅光澤。
同時無論是34或40毫米尺寸，動力皆使用具矽游絲的浪琴獨家L888.5自動上鍊機芯，可帶來72小時動力儲存與較ISO 764高10倍的抗磁性能；同時為了年底犒賞自己，浪琴並推出新款巨擘系列月相點鑽18K金腕表，使用18K玫瑰金表殼、實心表冠與表扣，並選用Top Wesselton的鑽石時標，搭配上柔美、光澤變化的珍珠母貝面盤，也像為一年的尾聲、劃上浪漫詩意句點。
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