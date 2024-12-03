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準備跨年了！北市住這27家飯店 免排直奔晚會煙火搖滾區

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「2025台北最High新年城」形象影片今天推出，邀請啦啦隊女神李多慧、Dragon Beauties小龍女及2024巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟跨界助陣。圖／北市觀傳局提供
「2025台北最High新年城」形象影片今天推出，邀請啦啦隊女神李多慧、Dragon Beauties小龍女及2024巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟跨界助陣。圖／北市觀傳局提供

月底就要跨年，為了吸引外縣市、國外觀光客到台北市跨年，今年北市觀傳局再與27家飯店、旅館業者合作推搖滾區住宿活動，包括晶華、誠品行旅、洛基、柯達等飯店、只要符合條件入住，即可獲得跨年晚會搖滾區入場證，近距離感受跨年精彩。

觀傳局表示，跨年期間，國內自由行旅客只要連續入住合作旅館飯店2晚，或國外自由行旅客連續入住3晚（入住日須含12月31日），即可獲得跨年晚會主舞台搖滾區入場證，合作旅館名單與詳細資訊可至官網查詢。

至於今年北市府跨年，北市府今天也公布「台北最High新年城-2025跨年晚會」形象影片，以「創意接力」為主題，串聯「2025年雙北世界壯年運動會」，今年跨年形象影片特別邀請啦啦隊女神李多慧、Dragon Beauties小龍女及2024巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟跨界助陣，並融入創意與「接力」的概念。 

至於台北跨年系列活動，12月7日本周六起四個周末，會在北市政府東南廣場有多元主題周系列活動，本周12月7日至8日將迎來第一個懷舊復古周，邀請民眾沈浸體驗經典懷舊時光，有好吃、好逛、好玩市集攤位、台式道地懷舊小吃、說書同樂等。

北市府 煙火秀 跨年晚會 飯店

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