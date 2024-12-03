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「迪士尼探險號」新加坡啟航 可樂旅遊12月10日開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，可樂旅遊12月10日起開賣。（圖／迪士尼遊輪提供）
迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，可樂旅遊12月10日起開賣。（圖／迪士尼遊輪提供）

迪士尼遊輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，2025年12月15日從新加坡正式啟航，並自2024年12月10日起正式開賣，可樂旅遊指出，首波上架2025年12月15日至2026年3月30日共30趟次，時間涵蓋聖誕節、跨年、農曆新年、寒假等檔期，搭配長榮航空推出限定專案價，每人最低40,888元起。

根據可樂旅遊統計，目前收到的迪士尼探險號訂單需求已超過8千人次，其中以含兒童的家庭客及迪士尼粉絲為最大宗，主要需求的房型則以陽台房及套房為主。

迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，排水量達20.8萬噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客，船上規劃Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、 Marvel Landing、Toy Story Place、Town Square、Wayfinder Bay等七大主題區域，以及眾多特色主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年主題俱樂部、成年人專屬餐廳，無論大人或小孩都能沉浸式享受一趟迪士尼海上奇幻之旅。

可樂旅遊表示，為提供旅客最舒適的迪士尼探險號遊輪體驗，免去額外的機票、住宿、交通等煩惱，搭配長榮航空推出一站式購足服務，規劃迪士尼遊輪「迪士尼探險號」5日及6日團體及自由行商品，12月10日上午8時起全面上架販售。時間涵蓋聖誕節、跨年、農曆新年、寒假等檔期，搭配長榮航空推出限定專案價，每人最低40,888元起，凡報名前4趟次出發的旅客，可樂旅遊加碼贈送專屬好禮。

團體行程將搭乘長榮航空往返新加坡，首日入住距離郵輪碼頭僅15分鐘車程的五星新加坡首都凱賓斯基酒店，遊覽濱海灣花園、星耀樟宜等新加坡著名景點，並品嘗海南雞飯、松發肉骨茶等當地特色美食；自由行商品同樣使用長榮航空往返新加坡，住宿推薦新加坡禧街鉑爾曼飯店或濱海灣賓樂雅臻選酒店一晚。

此外，無論是訂購團體或自由行套裝行程的旅客，皆可享新加坡樟宜機場至飯店、飯店至郵輪碼頭、郵輪碼頭至樟宜機場等3段當地交通接駁；可樂旅遊特別於每一趟次都安排隨船中文領隊提供旅客必要的旅遊協助。

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