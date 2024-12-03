Apple Vision Pro台灣上市！預購、開賣、價格一次看

台灣用戶終於等到了！蘋果今日宣布Apple Vision Pro將於台灣上市，12月5日上午9點開始預訂，12月17日開始供貨。台灣售價為119,900元起，有256GB、512GB和1TB儲存空間供選擇，將於所有實體Apple零售店與Apple Store線上商店供貨，Apple Vision Pro無縫融合數位內容與實體世界，提供強大的空間體驗，推出後已經改變許多人進行工作、合作、聯繫、重溫回憶、享受娛樂等活動的方式。

App Store現在已經擁有超過2,500款特別為Apple Vision Pro設計的App，以及超過150萬款與Apple Vision Pro完全相容的iPhone和iPad App，而Apple Vision Pro也為台灣用戶準備好了多款常用的App可以在裝置上流暢使用，包括「friDay」、「MyVideo」和「momo購物」等熱門服務推出的App。擁有Mac的使用者，更是一定要體驗看看藉由「Mac虛擬顯示器」將Mac無線帶入Apple Vision Pro的神奇功能，在巨大、隱私且可攜帶的顯示器上取用Mac App。

Apple Vision Pro也提供最熱門的串流服務，包括Apple TV+、Amazon Prime Video以及Disney+等。Apple TV App提供Apple TV+所有Apple Original作品以及超過150部3D電影。Apple Vision Pro使用者可以透過「Supercut」和「Vimeo」等App觀賞更多串流和線上影片服務，或透過「Explore POV」、「Immersive India」等App踏上令人屏息的旅程，造訪新地點。支援「同播共享」和空間Persona的App，例如 Apple TV和「Game Room」，可讓多個使用者彷彿身處同一實體空間，一起觀賞以及進行互動體驗。透過 Safari，使用者可以在任何「環境」下用大螢幕在YouTube.com和Netflix.com等熱門網站觀賞影片，同時欣賞新的美麗光芒和螢幕反射效果。

而喜愛玩遊戲的用戶，也千萬不能錯過使用Apple Vision Pro強大的手部和眼動追蹤功能，遊玩多款熱門沉浸式遊戲，且玩家還可以用「Steam Link」等App連結iPad和iPhone遊戲、PC和主機遊戲，而Mac上甚至還有更多遊戲，都與PlayStation DualSense Xbox無線控制器相容。

Apple Vision Pro盒裝內配備1條單圈編織頭帶、1條雙圈頭帶、1個附有2個遮光罩軟墊的個人化遮光罩、1個Apple Vision Pro保護套、擦拭布、電池、USB-C充電線和USB- C電源轉接器。

對於需要視力矯正的使用者，Apple與蔡司合作開發蔡司光學磁吸式鏡片，能以磁性吸附於Apple Vision Pro，讓使用者能充分運用顯示器出色的清晰度。蔡司光學磁吸式鏡片老花度數售價3,290元，處方度數售價4,990元。