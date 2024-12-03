快訊

洗澡時小便對健康有害嗎？專家破解3個常見迷思：男女皆適用

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

黃子佼持有48部少女性影像不認罪 稱「未來一片黯淡」…一審判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Vision Pro台灣上市！預購、開賣、價格一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Vision Pro將於12月17日開始於台灣供貨。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro將於12月17日開始於台灣供貨。圖／蘋果提供

台灣用戶終於等到了！蘋果今日宣布Apple Vision Pro將於台灣上市，12月5日上午9點開始預訂，12月17日開始供貨。台灣售價為119,900元起，有256GB、512GB和1TB儲存空間供選擇，將於所有實體Apple零售店與Apple Store線上商店供貨，Apple Vision Pro無縫融合數位內容與實體世界，提供強大的空間體驗，推出後已經改變許多人進行工作、合作、聯繫、重溫回憶、享受娛樂等活動的方式。

App Store現在已經擁有超過2,500款特別為Apple Vision Pro設計的App，以及超過150萬款與Apple Vision Pro完全相容的iPhone和iPad App，而Apple Vision Pro也為台灣用戶準備好了多款常用的App可以在裝置上流暢使用，包括「friDay」、「MyVideo」和「momo購物」等熱門服務推出的App。擁有Mac的使用者，更是一定要體驗看看藉由「Mac虛擬顯示器」將Mac無線帶入Apple Vision Pro的神奇功能，在巨大、隱私且可攜帶的顯示器上取用Mac App。

Apple Vision Pro也提供最熱門的串流服務，包括Apple TV+、Amazon Prime Video以及Disney+等。Apple TV App提供Apple TV+所有Apple Original作品以及超過150部3D電影。Apple Vision Pro使用者可以透過「Supercut」和「Vimeo」等App觀賞更多串流和線上影片服務，或透過「Explore POV」、「Immersive India」等App踏上令人屏息的旅程，造訪新地點。支援「同播共享」和空間Persona的App，例如 Apple TV和「Game Room」，可讓多個使用者彷彿身處同一實體空間，一起觀賞以及進行互動體驗。透過 Safari，使用者可以在任何「環境」下用大螢幕在YouTube.com和Netflix.com等熱門網站觀賞影片，同時欣賞新的美麗光芒和螢幕反射效果。

而喜愛玩遊戲的用戶，也千萬不能錯過使用Apple Vision Pro強大的手部和眼動追蹤功能，遊玩多款熱門沉浸式遊戲，且玩家還可以用「Steam Link」等App連結iPad和iPhone遊戲、PC和主機遊戲，而Mac上甚至還有更多遊戲，都與PlayStation DualSense Xbox無線控制器相容。

Apple Vision Pro盒裝內配備1條單圈編織頭帶、1條雙圈頭帶、1個附有2個遮光罩軟墊的個人化遮光罩、1個Apple Vision Pro保護套、擦拭布、電池、USB-C充電線和USB- C電源轉接器。

對於需要視力矯正的使用者，Apple與蔡司合作開發蔡司光學磁吸式鏡片，能以磁性吸附於Apple Vision Pro，讓使用者能充分運用顯示器出色的清晰度。蔡司光學磁吸式鏡片老花度數售價3,290元，處方度數售價4,990元。

想要入手的消費者可至Apple Store線上商店、Apple Store App或實體Apple零售店購買Apple Vision Pro，並有Apple專員提供個人化支援。顧客將可以預約30分鐘的Apple Vision Pro線上展示。

玩家和遊戲的即時統計數據、即時物件映射等功能，在visionOS中充分展現出實體記分板的優勢。圖／蘋果提供
玩家和遊戲的即時統計數據、即時物件映射等功能，在visionOS中充分展現出實體記分板的優勢。圖／蘋果提供
有了可運用Apple Vision Pro無限畫布的等比例視窗，使用Microsoft 365生產力App變得輕而易舉。圖／蘋果提供
有了可運用Apple Vision Pro無限畫布的等比例視窗，使用Microsoft 365生產力App變得輕而易舉。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro使用者有機會透過來自如NBA等大型運動聯盟和品牌的App，以前所未有的方式觀賞體育賽事並關注運動員。圖／蘋果提供
Apple Vision Pro使用者有機會透過來自如NBA等大型運動聯盟和品牌的App，以前所未有的方式觀賞體育賽事並關注運動員。圖／蘋果提供
透過Safari，使用者可以在任何「環境」下以超大螢幕觀看影片，同時欣賞新的美麗光芒和螢幕反射效果。圖／蘋果提供
透過Safari，使用者可以在任何「環境」下以超大螢幕觀看影片，同時欣賞新的美麗光芒和螢幕反射效果。圖／蘋果提供
《Adventure》跟隨先鋒運動員在世界上最壯麗的地點接受令人驚嘆的挑戰。圖／蘋果提供
《Adventure》跟隨先鋒運動員在世界上最壯麗的地點接受令人驚嘆的挑戰。圖／蘋果提供

Vision 使用者 售價

延伸閱讀

自行車／環法單站最多冠得主辦見面會 罹癌車友追星獲動力

Apple Watch、iPad優惠來了！好市多「黑色購物週」第5天提前8點就開門

【汽車小學堂】Apple CarPlay 歷史知多少？基本導航外的便捷功能分享！

搜歌神器Shazam歌曲辨識突破1000億次 最熱門搜歌是這首

相關新聞

Apple Vision Pro台灣上市！預購、開賣、價格一次看

台灣用戶終於等到了！蘋果今日宣布Apple Vision Pro將於台灣上市，12月5日上午9點開始預訂，12月17日開...

foodpanda 12月優惠碼快筆記！必勝客買1送1、星巴克第2杯5折

一轉眼一年來到最後一個月，迎接氣溫就像搭雲霄飛車一樣劇烈變化的12月，foodpanda準備一系列優惠，陪用戶一起浪漫度...

身份證有「205」任2碼！九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

進入2024年尾聲，馬辣集團集結旗下10個品牌，自即日起至1月5日期間推出限時優惠，凡身份證、健保卡或護照等證件，對中「...

燦坤雙12全館8折起 iPhone 16現折2,214元 滿額抽日韓雙人機票

年末購物節一波接一波，燦坤雙12推出「歲末感恩購物節」，帶來超值優惠與豪華抽獎，即日起至12月12日，全台門市與線上購物...

新竹SOGO周年慶首4日狂吸45萬人潮！二波4日開打 挑戰比黑五更好買

新竹SOGO周年慶開打人潮湧入，在假日和寒流低溫挹注下，換季、保暖用品相當熱銷，首4日破千萬業績的品牌高達10家以上，L...

撐過疫情！「新竹薇閣」年底又熄燈 網友：沒得玩嘍

新竹薇閣「又」要熄燈了！2007年開幕的新竹薇閣精品旅館，曾因疫情因素一度宣佈預計熄燈，後又於2020年9月繼續營業。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。