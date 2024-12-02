身份證有「205」任2碼！九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽
進入2024年尾聲，馬辣集團集結旗下10個品牌，自即日起至1月5日期間推出限時優惠，凡身份證、健保卡或護照等證件，對中「2、0、5」任2碼（可重複），且提前一日以上預約並告知參與活動，可享「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道大帆立貝吃到飽」等不同優惠。
【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)
【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
【新馬辣Plus+經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
【問鼎‧皇上吉祥】：含三成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份，市價388元。
【肉之間】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份
【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170）一份
【狗一下】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【廣島炸牡蠣】一份
除此之外，包括馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、涮樂和牛鍋物放題、問鼎．皇上吉祥、熊一燒肉、夯下去和牛新潮燒肉等7個品牌，針對平日推出尾牙春酒活動，依品牌可享10成人以上用餐9折優惠，或是可加贈價值1188元的「20盎司好運爆發和牛火山」。針對12月壽星，各品牌也推出不同的壽星方案，讓壽星與同行親友共享福利。
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