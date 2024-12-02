foodpanda 12月優惠碼快筆記！必勝客買1送1、星巴克第2杯5折
一轉眼一年來到最後一個月，迎接氣溫就像搭雲霄飛車一樣劇烈變化的12月，foodpanda準備一系列優惠，陪用戶一起浪漫度過耶誕、跨年。即日起至2025年1月1日，美食外送消費滿額輸入優惠碼「冬省西省」最低7.5折優惠，生鮮雜貨滿額8折優惠，漢堡王即日起至12月23日止，週週分別有不同的套餐5折起優惠，必勝客亦推出小披薩買1送1。
星期三超級會員日，12月肯德基、SUKIYA、拿波里、吮指王接連登場，滿額輸碼享7折優惠；即日起至1月1日每週四，美食外送下訂肯德基（部分指定店家）、添好運、了凡油雞燒臘，訂單滿400元可折抵150元。
會員最愛的星巴克，12月31日前，每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額，輸入優惠碼「週二星享日」享現折70元；即日起至12月10日，美食外送下訂星巴克「香草風味那堤」、「特選馥郁那堤」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」享第2杯5折。12月11日至12月26日，美食外送下訂星巴克「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折。
年末送禮季節，pandago即時快遞也有新戶優惠，即日起至1月1日，首次使用pandago服務，輸入優惠碼「快送」，可享運費5折，優惠最高折抵80元；使用pandago服務，輸入優惠碼「冬送西送」，運費滿90元可享運費8.5折，優惠最高折抵20元，數量有限兌完為止。
近期，foodpanda宣布永續行動再突破，攜手deya台灣精品機能包研發「foodpanda循環再生外送箱」，平均使用40個回收寶特瓶，透過清洗、分解及重製工法，deya將這些廢棄的寶特瓶轉化為品質精良的rPET回收聚酯紗線，進一步加工成外送箱專用布料。相較於傳統的原生塑膠材料，rPET的製造過程不僅大幅減少石化資源的依賴與碳排放，同時為廢塑料找到全新用途，有效緩解塑膠污染問題。此外，每個外送箱均通過嚴格的SGS測試，符合食品運輸標準。
而在環保材質布料製成的大箱使用壽命結束後，更可將送回或寄回全台deya台灣精品機能包的百貨專櫃門市，共計30個站點，這些回收的循環再生外送箱，布料將可進入循環體系再製，廢棄箱體可再轉化為零錢包、筆袋、手提包等多功能包款，持續賦予廢料新生命，不僅延長了資源的使用週期，還有效減少新塑料的使用量，真正落實 「資源循環」 與 「廢物再價值化」 的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言