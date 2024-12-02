foodpanda 12月優惠碼快筆記！必勝客買1送1、星巴克第2杯5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda 12月美食外送消費滿額最低7.5折優惠，必勝客推出小披薩買1送1，搭配獨家合作外送的無印良品芬香蠟燭就能一起浪漫過冬。圖／foodpanda提供
foodpanda 12月美食外送消費滿額最低7.5折優惠，必勝客推出小披薩買1送1，搭配獨家合作外送的無印良品芬香蠟燭就能一起浪漫過冬。圖／foodpanda提供

一轉眼一年來到最後一個月，迎接氣溫就像搭雲霄飛車一樣劇烈變化的12月，foodpanda準備一系列優惠，陪用戶一起浪漫度過耶誕、跨年。即日起至2025年1月1日，美食外送消費滿額輸入優惠碼「冬省西省」最低7.5折優惠，生鮮雜貨滿額8折優惠，漢堡王即日起至12月23日止，週週分別有不同的套餐5折起優惠，必勝客亦推出小披薩買1送1。

星期三超級會員日，12月肯德基、SUKIYA、拿波里、吮指王接連登場，滿額輸碼享7折優惠；即日起至1月1日每週四，美食外送下訂肯德基（部分指定店家）、添好運、了凡油雞燒臘，訂單滿400元可折抵150元。

會員最愛的星巴克，12月31日前，每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額，輸入優惠碼「週二星享日」享現折70元；即日起至12月10日，美食外送下訂星巴克「香草風味那堤」、「特選馥郁那堤」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」享第2杯5折。12月11日至12月26日，美食外送下訂星巴克「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「阿里山蜜柚烏龍青茶」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折。

年末送禮季節，pandago即時快遞也有新戶優惠，即日起至1月1日，首次使用pandago服務，輸入優惠碼「快送」，可享運費5折，優惠最高折抵80元；使用pandago服務，輸入優惠碼「冬送西送」，運費滿90元可享運費8.5折，優惠最高折抵20元，數量有限兌完為止。

近期，foodpanda宣布永續行動再突破，攜手deya台灣精品機能包研發「foodpanda循環再生外送箱」，平均使用40個回收寶特瓶，透過清洗、分解及重製工法，deya將這些廢棄的寶特瓶轉化為品質精良的rPET回收聚酯紗線，進一步加工成外送箱專用布料。相較於傳統的原生塑膠材料，rPET的製造過程不僅大幅減少石化資源的依賴與碳排放，同時為廢塑料找到全新用途，有效緩解塑膠污染問題。此外，每個外送箱均通過嚴格的SGS測試，符合食品運輸標準。

而在環保材質布料製成的大箱使用壽命結束後，更可將送回或寄回全台deya台灣精品機能包的百貨專櫃門市，共計30個站點，這些回收的循環再生外送箱，布料將可進入循環體系再製，廢棄箱體可再轉化為零錢包、筆袋、手提包等多功能包款，持續賦予廢料新生命，不僅延長了資源的使用週期，還有效減少新塑料的使用量，真正落實 「資源循環」 與 「廢物再價值化」 的目標。

foodpanda攜手deya台灣精品機能包，回收6萬個寶特瓶再製成外送箱，領先業界提升環保意識。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手deya台灣精品機能包，回收6萬個寶特瓶再製成外送箱，領先業界提升環保意識。圖／foodpanda提供

外送 星巴克 美食

延伸閱讀

星巴克「第2杯半價」！限時2天 開喝大杯星冰樂

星巴克南韓邊境開幕 一邊喝咖啡一邊眺望北韓山村

星巴克化身甜點專賣店！耶誕必喝強品「薄荷風味摩卡」也回歸　還有「現烤鬆餅、藍莓波士頓派」誘人登場

限時2天「買一送一」！ 星巴克「感恩節優惠」憑截圖就送、星冰樂也有

相關新聞

燦坤雙12全館8折起 iPhone 16現折2,214元 滿額抽日韓雙人機票

年末購物節一波接一波，燦坤雙12推出「歲末感恩購物節」，帶來超值優惠與豪華抽獎，即日起至12月12日，全台門市與線上購物...

身份證有「205」任2碼！九孔鮑魚、北海道帆立貝吃到飽

進入2024年尾聲，馬辣集團集結旗下10個品牌，自即日起至1月5日期間推出限時優惠，凡身份證、健保卡或護照等證件，對中「...

foodpanda 12月優惠碼快筆記！必勝客買1送1、星巴克第2杯5折

一轉眼一年來到最後一個月，迎接氣溫就像搭雲霄飛車一樣劇烈變化的12月，foodpanda準備一系列優惠，陪用戶一起浪漫度...

新竹SOGO周年慶首4日狂吸45萬人潮！二波4日開打 挑戰比黑五更好買

新竹SOGO周年慶開打人潮湧入，在假日和寒流低溫挹注下，換季、保暖用品相當熱銷，首4日破千萬業績的品牌高達10家以上，L...

MONTAGUT家居服系列 體驗法式優雅、感受極致舒適

MONTAGUT夢特嬌家居服內著系列，以法國隨興愜意的生活態度為靈感，運用輕盈材質與柔和色調，完美詮釋法式的鬆弛感優雅。

Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。