低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全擠身太空產業鏈

全球低軌衛星計畫如火如荼進行中，台灣也不落人後！2024台灣太空國際年會今天起在高雄展覽館登場，新光保全連續第2年參與，以行動支持台灣太空產業應用發展，並於會場展示低軌衛星技術應用於新保GPS車隊管理等急難救助服務。新光保全表示，以安全守護、服務全年無休，勤務中心24小時運作，高機動性與優質服務團隊，是政府打造智慧城市的最佳夥伴。低軌衛星滿足陸海空全面覆蓋通訊優勢，強化網路韌性，電話、網路通訊，不會因重大災害而中斷。

低軌衛星對台灣而言，可提升通訊能力及網路覆蓋範圍，像是在不易鋪設通訊設施的偏鄉地區，低軌衛星能夠提供廣泛的網路覆蓋。新光保全服務車隊搭載車機與PND派遣導航系統，除4G或5G通訊，藉由低軌衛星高覆蓋率且支援快速移動載體的特性體的特性，可提升整體安全及服務品質。

同時，外勤勤務車配有防煙面罩、救難包、AED自動體外心臟去顫器、車用滅火毯等配備，急難救助服務團隊系統完整，遇到有人路倒休克、無呼吸心跳或無脈搏時，AED「傻瓜電擊器」便能派上用場，透過電擊搶救，爭取黃金救援時間。

此外，新光保全提供GPS車隊管理服務，包括車輛即時定位、歷史軌跡查詢、怠速、超速、急加/減速等異常管理、冷鏈車輛溫度管理和車輛防盜監控、行車即時影像監控、AI車隊自動派遣等，不僅可記錄行車路線、油耗狀況，進行怠速管理駕駛行為管理與路徑規劃，提升物流車隊效率，也同避免不必要的油耗，達成環璄永續。客戶透過車隊管理相關資訊，杜絕危險駕駛造成車損或人損，進而避免交通違規所導致的罰款。

新光保全指出，GPS定位車輛位置等相關資訊，透過GPRS通用封包無線服務、通用路由器和衛星通信，將區域、速度、車輛停留時間、燃油效率、車輛問題等資訊發送到企業端的伺服器進行分析。在救災勘查方面，新光保全勤務車可搭載8K UHD攝影機及熱成像AI攝影機，機動傳回災害現場即時影像，透過AI深度影像分析等資訊，方便指揮官快速進行判斷決策，救援行動更具效率。

新光保全技術長林賢忠表示，今年太空國際年會主題為「Link the World through Space」，旨在透過低軌通訊衛星技術，將世界各地無縫串接，新光保全樂意支持太空產業應用端服務，依各地方政府的需求，規劃新保派勤調度、車隊管理資源暨支援，提升智慧管理的效率，一起打造安心安全幸福生活。