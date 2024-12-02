燦坤雙12全館8折起 iPhone 16現折2,214元 滿額抽日韓雙人機票

年末購物節一波接一波，燦坤雙12推出「歲末感恩購物節」，帶來超值優惠與豪華抽獎，即日起至12月12日，全台門市與線上購物同步展開，最低8折起，搭配指定銀行信用卡最高現折2,500元。活動期間，消費滿額即可參加抽獎，買資通訊商品滿2,025元，有機會贏得日本大阪雙人來回機票；購買家電商品滿5,000元，可抽韓國首爾雙人來回機票，消費滿額就有1次抽獎機會，消費金額越高，抽獎機會越多。燦坤線上購物更推出全站指定商品領券最高現折1,212元，無論是家電換新、聖誕交換禮物或是尾牙禮品採買，現在正是時候。

最新開賣iPad mini第7代，燦坤3C家電雙12限定，滿萬送200元配件金。其他蘋果商品同步推雙12優惠，iPad Air M2版13吋最高現折3,482元再送市價1,480元玻璃保護貼，iPad Pro Ｍ4版13吋最高現折7,312元。Apple Watch Series 10限時優惠最高現折1,270元，AirPods 4持續預購中，購買就送市價490元保護套。iPhone 16系列雙12優惠最高現折2,214元再送市價490元傳輸線，iPhone 16 Plus最高現折1,750元再送市價980保護貼，iPhone 16 Pro最高現折1,192元再送市價1,280元保護貼，iPhone 16 Pro Max最高現折1,377元再送市價880元保護殼。