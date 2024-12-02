新竹SOGO周年慶首4日狂吸45萬人潮！二波4日開打 挑戰比黑五更好買

新竹SOGO周年慶開打人潮湧入，在假日和寒流低溫挹注下，換季、保暖用品相當熱銷，首4日破千萬業績的品牌高達10家以上，LG、三星家電單櫃業績高達3千萬、運動品牌NIKE、NEW BALANCE、ASICS、PUMA運動鞋熱賣萬雙，整體業績較去年成長超過5%（含遠東巨城購物中心）。

上周末逢今年冬天最低溫，再加上新竹房市夯及搭上政府節能補助只到今年年底，冰箱、冷暖氣、除濕機成為搶購重點，接下來又有一波新寒流，新竹SOGO推薦BBL羽絨冬被枕頭套組原價3萬6,240元，特價8,980元2.4折整套萬元有找，還有多款限日限量搶購組合，請消費者把握最後機會。

看準桃竹苗區的消費實力，為感謝民眾支持，12/4(三)周年慶二波開打，回饋超過20%展現誠意，首度祭出5,000元送500元，提供ONLY SOGO獨家商品，agete極光森林戒指組推薦價2萬1,600元、鎮金店推出Hello Kitty 50周年純金串珠系列售價1萬0,600元-1萬8,800元、POONE牛角外套原價7,980元，特價1,980元、Helly Hansenn梭織防水外套原價2萬4,800元，特價2萬1,080元、獨家販售SNOW PEAK鋪棉野戰夾克售價6,800元、BOSE家庭劇院揚聲器售價6萬9,800元買就送1萬5,000元SOGO商品券。

新竹SOGO店長陳秋芬指出，為了抗衡出國免稅價格戰，特別規劃周年慶美妝隱藏限量驚喜優惠，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護組合原價1萬1,300元，特價5,500元再送200元SOGO禮券、LA MER 超能水列車組原價6,300元，特價4,500元再送100元SOGO禮券，加強回饋力度，買越多折扣越有感。

業者在周年慶期間加入新竹獨家品牌「舞紅花鐵板燒」，主打入口即化的安格斯沙朗牛排，以及鮮嫩彈牙的野生海大蝦，師傅細膩拌炒手法讓口味更多層次，歡慶開幕豪華海鮮套餐原價710元，特價649元。

持續擴大動員推出多項異業合作活動，新竹SOGO 臉書粉絲即日起至12/9(一)可憑全館100元以上(含)發票兌換衣物急救去漬噴霧。看準下班商機，推出LINE集點晚安禮，即日起至12/9(一)不限消費金額可集1點，集滿3點可換無色無味洗碗精。台元、竹科上班族、昌益APP用戶即日起至12/9(一)單筆消費滿1,000元可換限量好禮；針對親子族群ThanQ Club會員即日起至12/6(五)單筆消費滿1,500元可換ABC著色本或米奇米妮浴巾，符合資格的民眾不要錯過。