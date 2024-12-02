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飯店主題住宿動物篇 尋龍季、狗瑜伽有亮點

中央社／ 台北2日電

最近有飯店推出以動物為主題的住宿頗有亮點，威斯汀度假酒店的「尋龍季」，不但到處有栩栩如生的恐龍裝置藝術，還有恐龍餐；理想大地有專人帶領、人狗同樂的狗瑜伽。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店發布新聞稿，「威斯汀尋龍季」即日起至2025年2月28日，酒店內外到處可見栩栩如生的大型恐龍裝置藝術，並規劃全館恐龍主題拍照區、迅猛龍探險車、3D火山叢林、大型恐龍裝置藝術、七彩恐龍蛋、DIY體驗、侏羅紀珍品展示以及化石挖掘等豐富互動活動。

威斯汀酒店指出，尋龍季活動期間，房客可取得神秘尋寶地圖，解鎖所有密碼有機會抽中豐富獎項，最大獎為價值破新台幣萬元的住宿券。另外，入住即可獲日本KAWADA nanoblock迷你恐龍積木。

威斯汀餐飲也配合主題活動，取名「爆跳龍的咆嘯」，結合恐龍大口吃肉的霸氣掠食，推出兩款挑戰大胃王極限、重達3公斤以上、12吋巨無霸漢堡，由30盎司和牛製作的「和牛松露野菇巨無霸漢堡」，還為不吃牛者提供「肯瓊風炸雞巨無霸漢堡」；另有6公斤以上的「大口吃肉拼盤」，包含美國牛小排、豬肋排、爐烤香料雞、紐西蘭羊排、德式帶骨香腸等。

理想大地為友善寵物飯店，有專屬島區獨棟別墅，讓毛孩與主人同享頂級服務，日前宣布，12月14日舉辦的狗狗見面會，邀請寵物瑜伽老師王旭亞團隊，引領主人與狗狗一起做狗瑜伽Doga Doga，這是1種結合狗狗與瑜伽的活動，能增進主人與寵物間的感情。

寵物 恐龍 酒店

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