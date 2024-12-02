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Uber Eats點得到「詹記」了！Uber One會員店內吃送鴨血 填問券抽10人包廂生日套餐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats抽中的6名幸運Uber One會員可以邀請朋友一起免費享受詹記生日套餐。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats抽中的6名幸運Uber One會員可以邀請朋友一起免費享受詹記生日套餐。記者黃筱晴／攝影

Uber Eats歡慶8周年，宣布與排隊名店「詹記麻辣火鍋」合作，不僅詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，讓用戶不用拼手速搶預約，透過Uber Eats即可輕鬆享用麻辣好味，雙方更聯手打造聯名快閃店，從店門到店內都換上慶生風格佈置，更推出以詹記美味鴨血與豆腐為造型的聯名限定包裝蠟燭組，讓冬天吃火鍋更有氣氛。同時，Uber Eats 8周年亦與頂呱呱50周年強強聯手，推出限量聯名包裝及超值美味買1送1。詹記麻辣火鍋與頂呱呱還將現身「Uber Eats潮有市」台北場，為更多消費者帶來經典美味。

詹記麻辣火鍋與Uber Eats共同打造的聯名快閃店，即日起至2025年1月3日於詹記麻辣火鍋敦南店登場，Uber One會員到店用餐，出示App的Uber One會員資格，不僅可免費兌換鴨血或豆腐半份（每日限量，每桌僅可兌換1次），Uber One會員到店內拍照打卡分享還可參與互動遊戲夾娃娃機，有機會抽中Uber Eats限定包裝蠟燭組、Uber One會員優惠序號，以及詹記會員點數。此外，只要完成填寫問卷，Uber Eats還會抽6名幸運Uber One會員，免費享受詹記生日套餐，邀集共10位好友一同入座包廂座位區，享受最台火鍋派對。

Uber Eats 8周年除了與詹記麻辣火鍋聯名外，更攜手歡慶50周年的頂呱呱，推出台味滿滿的花雕雞呱呱包等花雕醉香系列套餐，12月3日至2025年1月3日，除了有限量聯名包裝，到頂呱呱指定之實體門市購買指定聯名套餐更可獲得可愛菜瓜布，還能再加購聯名洗衣籃。12月4日至12月17日，於Uber Eats平台上訂購可享限定品項「超值點心組」、「甜甜包」及「地瓜薯條」買1送1。

最潮台味夜市「Uber Eats潮有市」年末再度登場，本週末12月7、8日於台南新光三越新天地禾藝道＆內街、12月14、15日於高雄流行音樂中心海風廣場、12月21、22日於華山1914文化創意產業園區舉辦，集結超過60個特色攤位與精彩音樂表演，邀請民眾一起為Uber Eats 8周年慶生。

Uber Eats歡慶8周年，與排隊名店「詹記麻辣火鍋」聯手打造聯名快閃店。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats歡慶8周年，與排隊名店「詹記麻辣火鍋」聯手打造聯名快閃店。記者黃筱晴／攝影
詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，在家不用排隊也點得到。記者黃筱晴／攝影
詹記招牌麻辣火鍋首次上架Uber Eats，在家不用排隊也點得到。記者黃筱晴／攝影
Uber One會員到店內拍照打卡分享即可參與互動遊戲夾娃娃機，有機會抽中Uber Eats限定包裝蠟燭組等好禮。記者黃筱晴／攝影
Uber One會員到店內拍照打卡分享即可參與互動遊戲夾娃娃機，有機會抽中Uber Eats限定包裝蠟燭組等好禮。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats 8周年攜手頂呱呱共推聯名套餐送可愛菜瓜布、洗衣籃，再享經典好味買1送1。圖／Uber Eats提供
Uber Eats 8周年攜手頂呱呱共推聯名套餐送可愛菜瓜布、洗衣籃，再享經典好味買1送1。圖／Uber Eats提供
Uber Eats限定包裝蠟燭組外型復刻廣獲饕客好評的詹記麻辣火鍋經典配料鴨血、豆腐造型。記者黃筱晴／攝影
Uber Eats限定包裝蠟燭組外型復刻廣獲饕客好評的詹記麻辣火鍋經典配料鴨血、豆腐造型。記者黃筱晴／攝影

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