秀智、宋慧喬分享慶生合照 夢幻畫面太美

南韓女星秀智和宋慧喬私交甚篤，今日宋慧喬在社群分享日前秀智為她慶生的合照，兩位美女同框畫面立刻讓所有粉絲瘋狂按讚，秀智也在宋慧喬發文後轉發。在這系列照片中眼尖的粉絲也立刻發現，剛剛官方宣佈成為CELINE品牌大使的秀智，早在上個月底宋慧喬生日時就已經穿著CELINE的白色圓領針織衫入鏡，是相當盡責的代言人。

秀智在於日前清潭洞的旗艦店開幕活動中首度以CELINE品牌大使的身份出席。她穿著點綴花朵刺繡的針織衫山和短裙，手拎最新款的TEEN TRIOMPHE亮澤牛皮革包。這個隨著季節推出的全新的黑色包款，以品牌著名的皮革工藝製作，方正的包身由89個部件組成，展現了卓越的皮革製作工藝與精細的拼接技藝。搭配銀色的TRIOMPHE圖案金屬鎖扣，以更為年輕活潑的配色演繹品牌1970年代標誌性徽記，優雅又活潑。 CELINE白色羊毛圓領針織衫。圖／CELINE提供 新任CELINE全由品牌大使秀智出席CELINE旗艦店活動。圖／摘自藝人IG @skuukzky 宋慧喬與秀智分享為宋慧喬慶生的合影。圖／摘自藝人IG @kyo1122 宋慧喬與秀智分享為宋慧喬慶生的合影。圖／摘自藝人IG @kyo1122 新任CELINE全由品牌大使秀智出席CELINE旗艦店活動。圖／摘自藝人IG @skuukzky 新任CELINE全由品牌大使秀智出席CELINE旗艦店活動。圖／摘自藝人IG @skuukzky 宋慧喬與秀智分享為宋慧喬慶生的合影。圖／摘自藝人IG @kyo1122