高雄人免費加肉！全台最高「胡同燒肉」承億酒店開幕
坐落在亞洲新灣區的高雄五星「承億酒店」今宣布，推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，一票爽玩雙樓層，以電音、饒舌迎接2025年，即日起限時限量開賣早鳥票每人1,900元。此外，承億酒店24樓還有全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉」進駐，餐廳就在全台最美高空懸挑無邊際透明泳池旁。
承億酒店推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，12月31日晚間9:30至2025年1月1日凌晨1:00登場，24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁變身為電音派對，27樓則為高空饒舌派對，邀請綜藝天王吳宗憲之子鹿希派擔綱主持，饒舌界天菜 SOWUT、ANBA、PNC、大成、6yi7接力登場。即日起至12月8日限時限量開賣早鳥票優惠，一票雙享、還能享酒水無限暢飲。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
承億酒店同時攜手胡同燒肉，在24樓推出全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉15店」，今（2日）起正式開幕，即日起開放線上訂位。開幕優惠包括今（2）日前 30組消費滿2,000元以上，即可獲得市價超過500元的神秘限量禮，另加贈店長招待券一張。優惠二為即日起至12月20日、期間出示高雄人身分證，消費即贈牛肋條或去骨雞腿肉（二擇一）。
洽詢電話：07-3302228，訂位連結：https://taiurbanresort.pse.is/6qjb83。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言