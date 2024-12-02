高雄人免費加肉！全台最高「胡同燒肉」承億酒店開幕

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聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
承億酒店攜手胡同燒肉在24樓推出全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉15店」，於今（2日）開幕。圖/承億酒店提供
承億酒店攜手胡同燒肉在24樓推出全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉15店」，於今（2日）開幕。圖/承億酒店提供

坐落在亞洲新灣區的高雄五星「承億酒店」今宣布，推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，一票爽玩雙樓層，以電音、饒舌迎接2025年，即日起限時限量開賣早鳥票每人1,900元。此外，承億酒店24樓還有全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉」進駐，餐廳就在全台最美高空懸挑無邊際透明泳池旁。

承億酒店推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，12月31日晚間9:30至2025年1月1日凌晨1:00登場，24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁變身為電音派對，27樓則為高空饒舌派對，邀請綜藝天王吳宗憲之子鹿希派擔綱主持，饒舌界天菜 SOWUT、ANBA、PNC、大成、6yi7接力登場。即日起至12月8日限時限量開賣早鳥票優惠，一票雙享、還能享酒水無限暢飲。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

承億酒店同時攜手胡同燒肉，在24樓推出全新「鰗同燒肉夜食—胡同燒肉15店」，今（2日）起正式開幕，即日起開放線上訂位。開幕優惠包括今（2）日前 30組消費滿2,000元以上，即可獲得市價超過500元的神秘限量禮，另加贈店長招待券一張。優惠二為即日起至12月20日、期間出示高雄人身分證，消費即贈牛肋條或去骨雞腿肉（二擇一）。

洽詢電話：07-3302228，訂位連結：https://taiurbanresort.pse.is/6qjb83

承億酒店跨年派對「Battle to 2025」，即日起至12月8日限時限量開賣早鳥票優惠，早鳥暢飲站票每人1,900元、早鳥四人桌暢飲坐票每桌15,000元。圖/承億酒店提供
承億酒店跨年派對「Battle to 2025」，即日起至12月8日限時限量開賣早鳥票優惠，早鳥暢飲站票每人1,900元、早鳥四人桌暢飲坐票每桌15,000元。圖/承億酒店提供

派對 燒肉 酒店

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