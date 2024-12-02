MONTAGUT家居服系列 體驗法式優雅、感受極致舒適

MONTAGUT夢特嬌家居服內著系列，以法國隨興愜意的生活態度為靈感，運用輕盈材質與柔和色調，完美詮釋法式的鬆弛感優雅。延續品牌精湛工藝，系列產品注重細節與面料，將法式簡約中的低調奢華呈現得淋漓盡致，展現經典且內斂的品牌DNA，輕鬆穿出氛圍感滿分的法式優雅。

慵懶又不失風格 家居服套裝

MONTAGUT家居服套裝，靈活的上衣與褲裝組合適合日常居家穿搭，無論成套穿搭或拆開混搭皆能散發自信風采。

選用柔軟透氣的天然面料，提供輕柔無壓的舒適膚觸，讓人備感呵護及幸福，剪裁上考量居家活動的多樣性，微寬鬆設計更不受拘束，適合愜意的早晨、靜謐夜晚，或是悠閒的周末時光，主打能營造寧靜氛圍的低彩度色調，避免視覺疲勞，打造高雅舒適的居家樣貌。

法式專屬時髦感！ 黑色蕾絲內著

感受法式魅力，不妨換上一件黑色蕾絲居家內著，帶來法式專屬的時髦感，不會給人太過性感的形象！

MONTAGUT內著系列採用高品質混紡面料，輕薄柔軟的超彈性纖維，搭配V領剪裁與精緻的蕾絲細節點綴，親膚舒適，透氣不黏膩，讓肌膚自由呼吸，作為居家服或內搭都適合，輕鬆呈現法式女子的浪漫風情。

打造美好居家生活 儀式感滿滿

MONTAGUT法式家居服內著系列，滿足居家生活的舒適需求，更透過高品質的面料和細緻的設計，同時擁有法式優雅品味，讓每一天的生活都充滿儀式感與美好。