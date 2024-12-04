你是哪款香民？超神準「ELASTINE香氛心理測驗」快測隱藏性格

隨著生活品味的提升，香調早已超越單純的味道，成為現代人表達自我、展示內在特質的工具。香氣的選擇不僅反映個人偏好，更是性格特質的表現。香水洗髮精始祖 ELASTINE 伊絲婷推出的「香氣鑑定所」心理測驗，只需6題簡單問題，即可準確找出你的專屬香調與香氛角色！

透過ELASTINE 伊絲婷香氣鑑定所，每個人都可以找到屬於自己的獨特香氣，輕鬆展現內在特質。圖／LG健康生活提供

香氛不只是香氣，更是個人風格的延伸，此次的香氛心理測驗展示了香調不僅僅是氣味，更能在不自覺間傳達出人格魅力、處事風格，甚至在人際關係中還能留下獨特的香氣印象，比如柔和馥郁的花香調，象徵著親切可靠的鄰家姊姊，而清新甜美的果香調則像極了青春期的少女，充滿活潑鮮活的開朗氣息；透過ELASTINE 伊絲婷香氣鑑定所，每個人都可以找到屬於自己的獨特香氣，輕鬆展現內在特質。

透過 ELASTINE 香氣鑑定所，每個人都能找到專屬香氣，展現內在特質。圖／LG健康生活提供

你是哪種「香民」？1分鐘找出專屬香調與香氣角色！

除了香氛測驗還能免費體驗！ELASTINE 伊絲婷限時寵粉，百人體驗活動現正募集中

ELASTINE 伊絲婷香氣鑑定所，邀請香民們透過 6 道情境題，憑直覺選出答案，測驗會根據回應產生分析結果，發掘真實性格與在社交圈中的「香氣角色」。測驗還會推薦適合的香調與幸運香氛小物，幫助你找到最能表現自我的命定香氣！立即參與測驗，輕鬆了解你的香氛角色： 點我立即測驗

憑照內心直覺選出答案，在短短幾分鐘內，測驗會根據回應產生分析結果，發掘你不為人知的真實性格與在社交圈中所扮演的「香氣份子角色」。圖／LG健康生活提供

ELASTINE為回饋粉絲，推出百人體驗活動。即日起至12/03，只要填寫試用表單，即有機會體驗並獲得奢華香水系列洗潤正貨各一瓶，親身感受香水洗髮精的極致魅力！

此外，試用者還能在社群平台分享心得，角逐人氣獎，人氣最高者可獲得 IPhone 16！快來把握這次機會，享受品牌帶來的細緻呵護，成為眾人矚目的滿「氛」女孩！

讓香氣成為你的氛圍感濾鏡！ELASTINE 奢華香水洗潤系列 全新升級登場

ELASTINE 奢華香氛洗潤系列，為追求秀髮保養與迷人香氣的你帶來嶄新體驗！全面升級的配方，結合17 種胺基酸與5 種植物精萃，包括橄欖、摩洛哥堅果、酪梨、荷荷芭籽及椰子油，能深層滋養頭皮與髮絲，逆轉受損髮況，賦予秀髮柔順亮澤與豐盈彈性！

全面升級的配方，結合17 種胺基酸與5 種植物精萃，能深層滋養頭皮與髮絲，逆轉受損髮況。圖／LG健康生活提供

不只配方令人眼前一亮，香味上更是推陳出新再進化，長達48小時長效香氣搭配3款迷人香氣，隨心選擇你的專屬仙女髮香：

藍香瓶 | 永恆珍愛：隨風綻放的溫婉芬芳，藏不住的優雅情懷

紫香瓶 | 春日戀曲：柔情鳶尾的暖陽芬芳，彷若身處花間詩篇

粉香瓶 | 甜蜜愛戀：情意繾綣的初戀悸動，讓浪漫隨香氣蔓延

ELASTINE 奢華香氛洗潤系列，為追求秀髮保養與迷人香氣的你帶來嶄新體驗！圖／LG健康生活提供