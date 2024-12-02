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LISA新造型連發！又甜又辣、可純可慾 真是太會了
義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前於曼谷舉辦SERPENTI TUBOGAS活動，品牌代言人、BLACKPINK的泰籍成員Lisa特地出席。這次放下大波浪長髮的她，身穿一襲ROBERT WUN的裸膚色抓皺禮服，貼合身材的設計展現凹凸有致的火辣曲線，而她也搶先配戴了品牌最新的TUBOGAS系列珠寶，華麗的金質與寶格麗標誌的蛋面切割瑰麗彩色寶石相互輝映，簡約而動感的TUBOGAS設計，展現摩登時髦的當代珠寶魅力。
不過日前這個月她登上泰國版國際時尚雜誌封面的照片，同樣是配戴寶格麗的TUBOGAS系列珠寶，換上簡單的白背心牛仔褲，搭配簡單的長直髮，Lisa也能完美的詮釋出清純的少女感。而從Lisa近期亮相的珠寶選擇也可看出，短頸鏈無疑是當今她最喜愛的珠寶單品，不論搭配有領子或無領子的服裝都不會被遮掩，而貼合頸部的設計也能讓配戴者行動自如、不受拘束，也能輕鬆混搭鍊墜或不同長度的項鍊，可以說是最全方位的必備好物。
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