連2天全桌5折！「鐘路大多力韓雞湯」必吃元祖辣雞湯

繼推出UNCLE-K排骨火鍋店及 UNCLE-K火烤店後，韓式料理集團「UNCLE-K Group」於台北中山商圈推出全新品牌「鐘路大多力韓雞湯」，主打元祖辣雞湯、清燉韓雞湯、韓式炸雞等特色餐點。為慶祝新店開幕，12月5日、12月6日可享「全桌半價」限量優惠。

韓國首爾鐘路區擁有許多美食，其中「蒜辣雞湯」在當地已經飄香70餘年。UNCLE-K Group此次在台打造的「鐘路大多力韓雞湯」，標榜結合韓國鐘路經典風味與台灣的鍋物文化，打造台灣首間主打鐘路的蒜辣雞湯餐廳。其中店名中的「大多力」，乃是由蒜辣雞湯韓文「닭도리탕」音譯而來。

韓國蒜辣雞湯的特色，就是在湯頭中添加蒜頭、大蔥、人蔘等食材滋補元氣。鐘路大多力韓雞湯主打的雞湯系列，雞肉選用元榆牧場黑羽土雞，大蔥則與嘉義大林有機農家契作，確保大蔥的辛香與甘甜，至於蒜頭使用雲林蒜頭。其中「元祖辣雞湯」為經典招牌主打，即是使用蒜末、大蔥，以及韓國辣椒粉熬煮湯頭，帶來香辣帶著甘甜的韓式滋味，雞肉則以雞腿部位為主，同時也吃得到軟彈的韓式麵粉年糕。中份適合2～3人共享，每份1,200元，大份適合4～5人享用，每份2,300元。此外，店內也提供「清燉韓雞湯」，著重於雞肉、蒜頭、大蔥的天然韻味，同樣中份1,200元，大份2,300元。

除了雞湯之外，店內也提供「洋釀炸雞」、「醬油炸雞」、「雪花起司炸雞」等韓式炸雞，每份150～200元。「韓式鮮蝦蛋捲」則是從韓式飯捲改良而來，以蔬菜、鮮蝦取代白飯，打造輕盈的風格，每份250元。另外還有結合香腸與年糕的「搜豆搜豆」、加入飛魚卵的「韓式蒸蛋」，以及「起司馬鈴薯煎餅」等餐點，每份200～280元不等。最後的辣雞湯鍋底，也可製作成為限量時段供應的「現做黃豆芽炒飯」，帶來大大滿足。

鐘路大多力雞湯將於12月5日下午17:30起展開試營運，店內也刻意以現代年輕的裝潢，呈現首爾鐘路般的用餐氛圍。為慶祝開幕，凡於12月5日、6日到店用餐，可享「前50組半價優惠」，每組上限6人。

【鐘路大多力韓雞湯】

地址：台北市大同區南京西路81號