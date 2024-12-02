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7度摘星頤宮Ｘ老協珍！鮑魚佛跳牆、老火例湯禮盒開賣
君品酒店7度榮獲米其林三星的「頤宮中餐廳」與傳承逾80載的「老協珍」、今年強強聯手，推出「福州鮑魚佛跳牆」與「廣東老火例湯」兩款聯名年菜，即日起於老協珍官網、門市與頤宮中餐廳同步開賣，售完為止。
頤宮中餐廳繼與桂冠食品、中華航空聯名後，今年與80年老店「老協珍」雙強聯手，由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強技術指導，推出全新風味的「福州鮑魚佛跳牆」。福州式佛跳牆重視湯頭，此次特別選用老母雞、金華火腿等食材，以慢火熬成金黃色頂湯，再搭配南非五頭鮑魚，佐以干貝、豬腳、蹄筋、排骨等精選食材，宅在家就可以品嘗這道歷史名菜。
另一道「廣東老火例湯」，則傳承廣式例湯的豐富內涵，將多種頂級食材以慢火精萃，熬煮出層次豐富的上湯。
「福州鮑魚佛跳牆」為6～8人份，每份售價10,888元；「廣東老火例湯」為4～6人份，售價1,980元。詳情可查老協珍官網：https://lxz.com.tw/。
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