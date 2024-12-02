快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

聽新聞
0:00 / 0:00

7度摘星頤宮Ｘ老協珍！鮑魚佛跳牆、老火例湯禮盒開賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
頤宮與老協珍推出的「廣東老火例湯」，以豬里肌、豬龍骨、不見天，慢火細熬8小時制成。圖/君品酒店提供
頤宮與老協珍推出的「廣東老火例湯」，以豬里肌、豬龍骨、不見天，慢火細熬8小時制成。圖/君品酒店提供

君品酒店7度榮獲米其林三星的「頤宮中餐廳」與傳承逾80載的「老協珍」、今年強強聯手，推出「福州鮑魚佛跳牆」與「廣東老火例湯」兩款聯名年菜，即日起於老協珍官網、門市與頤宮中餐廳同步開賣，售完為止。

頤宮中餐廳繼與桂冠食品、中華航空聯名後，今年與80年老店「老協珍」雙強聯手，由頤宮中餐廳行政主廚陳偉強技術指導，推出全新風味的「福州鮑魚佛跳牆」。福州式佛跳牆重視湯頭，此次特別選用老母雞、金華火腿等食材，以慢火熬成金黃色頂湯，再搭配南非五頭鮑魚，佐以干貝、豬腳、蹄筋、排骨等精選食材，宅在家就可以品嘗這道歷史名菜。

另一道「廣東老火例湯」，則傳承廣式例湯的豐富內涵，將多種頂級食材以慢火精萃，熬煮出層次豐富的上湯。

「福州鮑魚佛跳牆」為6～8人份，每份售價10,888元；「廣東老火例湯」為4～6人份，售價1,980元。詳情可查老協珍官網：https://lxz.com.tw/

頤宮中餐廳與老協珍推出福州鮑魚佛跳牆，選用南非五頭鮑，以北海道野生大干貝、豬腳、蹄筋、排骨熬煮而成。圖/君品酒店提供
頤宮中餐廳與老協珍推出福州鮑魚佛跳牆，選用南非五頭鮑，以北海道野生大干貝、豬腳、蹄筋、排骨熬煮而成。圖/君品酒店提供

佛跳牆 食材 餐廳

延伸閱讀

24節氣為靈感！米其林一星「文公館」秋冬新菜上桌

留住北上食客 港火鍋店自撈任食鮑魚、瀨尿蝦…訂桌爆滿

粵菜名廚鄔海明帶路吃香港，走訪記憶中的香港美味

選用在地食材 貢寮業者推出限定山藥鮑魚鍋物

相關新聞

連2天全桌5折！「鐘路大多力韓雞湯」必吃元祖辣雞湯

繼推出UNCLE-K排骨火鍋店及 UNCLE-K火烤店後，韓式料理集團「UNCLE-K Group」於台北中山商圈推出全...

7度摘星頤宮Ｘ老協珍！鮑魚佛跳牆、老火例湯禮盒開賣

君品酒店7度榮獲米其林三星的「頤宮中餐廳」與傳承逾80載的「老協珍」、今年強強聯手，推出「福州鮑魚佛跳牆」與「廣東老火例...

LISA新造型連發！又甜又辣 可純可慾 真是太會了

義大利精品寶格麗（BVLGARI）日前於曼谷舉辦SERPENTI TUBOGAS活動，品牌代言人、BLACKPINK的泰...

喬治傑生年度北歐風耶誕裝飾 星星和雪花金光燦爛

丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）每年都會針對耶誕佳節推出傢飾品，以貼合節日感的元素圖樣打造豐富多樣的...

LOUIS VUITTON SOGO體系全新最大級店面 百萬毛孩商品獨賣中

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）日前為台北SOGO復興店全新開幕。三層樓空間合計約158坪，展示服裝、...

台虎2025夏季班表首波優惠明開賣 首爾、釜山1299元起

台灣虎航今天（2日）宣布，2025年夏季班表首波早鳥優惠將於明天上午開賣，票價最低單程未稅新台幣1299起，符合尊榮虎（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。