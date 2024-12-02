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喬治傑生年度北歐風耶誕裝飾 星星和雪花金光燦爛
丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）每年都會針對耶誕佳節推出傢飾品，以貼合節日感的元素圖樣打造豐富多樣的裝飾藝品，營造應景的濃厚氛圍。2024年度耶誕收藏系列，延續自1984年傳承至今的歡慶儀式，以「經典傳統，匠藝鑄就」為概念，一系列吊飾與擺件精心度上18K黃金，打造金燦明亮的居家情調。
今年適逢品牌歡慶120週年，全新2024耶誕收藏系列，由丹麥設計師Sanne Lund Traberg選用經典季節元素揉以鍍金或鍍鈀材質，創作出星芒、雪花、天使、月亮、星星、愛心、鈴鐺及聖誕球等懸掛吊飾、聖誕樹造型的立形擺飾、雪花造型燭台、香氛蠟燭、日曆蠟燭以及年度湯匙等，以精美設計牽引出簡單純粹的歡樂情緒。
懸掛吊飾採用黃銅鍍18K金與黃銅鍍鈀兩種材質製作出金色調與銀色調兩種風格，可選搭印有2024年份的紅絲帶或印有GEORG JENSEN字樣的藍絲帶。新款星芒、天使及雪花吊飾均採用幾何鏤空切割，搭配單顆氧化鋯石，展現燦爛光影。今年更復刻推出由藝術家Jette Frölich於1994年所設計的華麗吊飾，採用不鏽鋼鍍 18K 金製成，外觀輪廓形似懈寄生，為時隔30年的復刻回歸，極具珍藏價值。
以聖誕樹為造型的桌上擺飾，採用黃銅鍍18K金材質輔以手工摺疊與切割工藝，共三款不同尺寸，可單獨或組合擺放。雪花形底座錐形燭台採用鍍金材質製作，點亮溫馨佳節。2024年度湯匙為不銹鋼鍍18K金材質，此湯匙最初是由Annelise Bjørner和Rigmor Andersen所設計，經Sanne Lund Traberg重新詮釋，於握柄處加入星芒圖樣，是別具年份代表性的耶誕好禮。
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