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喬治傑生年度北歐風耶誕裝飾 星星和雪花金光燦爛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕鍍18K黃金吊飾8件組，8,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕鍍18K黃金吊飾8件組，8,500元。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）每年都會針對耶誕佳節推出傢飾品，以貼合節日感的元素圖樣打造豐富多樣的裝飾藝品，營造應景的濃厚氛圍。2024年度耶誕收藏系列，延續自1984年傳承至今的歡慶儀式，以「經典傳統，匠藝鑄就」為概念，一系列吊飾與擺件精心度上18K黃金，打造金燦明亮的居家情調。

今年適逢品牌歡慶120週年，全新2024耶誕收藏系列，由丹麥設計師Sanne Lund Traberg選用經典季節元素揉以鍍金或鍍鈀材質，創作出星芒、雪花、天使、月亮、星星、愛心、鈴鐺及聖誕球等懸掛吊飾、聖誕樹造型的立形擺飾、雪花造型燭台、香氛蠟燭、日曆蠟燭以及年度湯匙等，以精美設計牽引出簡單純粹的歡樂情緒。

懸掛吊飾採用黃銅鍍18K金與黃銅鍍鈀兩種材質製作出金色調與銀色調兩種風格，可選搭印有2024年份的紅絲帶或印有GEORG JENSEN字樣的藍絲帶。新款星芒、天使及雪花吊飾均採用幾何鏤空切割，搭配單顆氧化鋯石，展現燦爛光影。今年更復刻推出由藝術家Jette Frölich於1994年所設計的華麗吊飾，採用不鏽鋼鍍 18K 金製成，外觀輪廓形似懈寄生，為時隔30年的復刻回歸，極具珍藏價值。

以聖誕樹為造型的桌上擺飾，採用黃銅鍍18K金材質輔以手工摺疊與切割工藝，共三款不同尺寸，可單獨或組合擺放。雪花形底座錐形燭台採用鍍金材質製作，點亮溫馨佳節。2024年度湯匙為不銹鋼鍍18K金材質，此湯匙最初是由Annelise Bjørner和Rigmor Andersen所設計，經Sanne Lund Traberg重新詮釋，於握柄處加入星芒圖樣，是別具年份代表性的耶誕好禮。

喬治傑生耶誕收藏系列2024鐘鈴、鏤空球形、心形吊飾三件組，黃銅鍍鈀，3,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024鐘鈴、鏤空球形、心形吊飾三件組，黃銅鍍鈀，3,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024幾何天使、雪花吊飾組合，黃銅鍍18K黃金，1,600元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024幾何天使、雪花吊飾組合，黃銅鍍18K黃金，1,600元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024 18K黃金飾茶匙，1,100元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024 18K黃金飾茶匙，1,100元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕樹裝飾組合，黃銅鍍18K黃金，5,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕樹裝飾組合，黃銅鍍18K黃金，5,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024復刻榭寄生吊飾，黃銅鍍18K黃金，1,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024復刻榭寄生吊飾，黃銅鍍18K黃金，1,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024耶誕收藏系列。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕燭台黃銅鍍18K黃金，1,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024耶誕燭台黃銅鍍18K黃金，1,900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024芒星、月亮吊飾組合，黃銅鍍18K黃金，1,300元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生耶誕收藏系列2024芒星、月亮吊飾組合，黃銅鍍18K黃金，1,300元。圖／喬治傑生提供

丹麥 聖誕樹 設計師

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