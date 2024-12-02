LOUIS VUITTON SOGO體系全新最大級店面 百萬毛孩商品獨賣中

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）日前為台北SOGO復興店全新開幕。三層樓空間合計約158坪，展示服裝、皮件、香水、珠寶腕表與Objets Nomades生活藝術傢俱等全品項，陳庭妮、林柏宏、錢裕揚、郭雪芙......等明星名人皆出席現身，LV並推出獨家商品如寵物周邊、LV Paw鑰匙圈、水晶包箱，讓毛小孩與主人一同接軌潮流生活風格。

路易威登台北SOGO復興店。圖／Louis Vuitton提供 SOGO獨家、Louis Vuitton Kennel Trunk狗屋硬箱，203萬元、全台限量一款。圖／Louis Vuitton提供

「狗派」代表的林柏宏每周都為毛小孩米克斯「水哥」補充新玩具，同時狗狗每天都會將玩具從箱子裡翻出來玩耍、讓林柏宏每晚都要重新收拾，也讓他笑稱「很像養小孩」，甚至訪問後還分享水哥IG（aquareadus2222）、呼籲大家按讚追蹤與分享；而他全身並穿上LV無領羊毛外套與LV Ranch胸針搶眼，手提的紫色Speedy P9紫色小牛皮包並加掛LV Paw鑰匙扣掛飾，毛孩指數百分百。

林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並笑稱寵物的個性習慣讓他覺得很像在養小孩。圖／Louis Vuitton提供

身穿垂肩褶襉連身裙的陳庭妮，笑稱造型是很久未嘗試的青春路線，同時手上再有一款自行李硬箱重新演繹的LV Noé Trunk PM包。10年前因拍戲意外領養了米克斯狗狗Chelsea的陳庭妮並主張以「愛、陪伴」為相處之道，並自曝每次想為狗狗買玩具時、總會理性克制，更堅定主張：花時間陪伴、會是比玩具對寵物更重要的事。

陳庭妮出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供

日前因《孫家兄弟》走紅的錢裕揚自陳雖然美國、台灣兩地飛，但每次回台都每天固定帶迷你雪納瑞狗狗Coby散步，好感情更讓狗狗在他膝上睡到打呼、讓他感到心頭暖暖；同時他近日也正拍攝美劇《降世神通》第二季，同時表示身上的一款美式校園風珍珠外套帶有運動風，但結合珍珠刺繡後則帶點豪華、華麗的混搭感。

錢裕揚活動中並透露他與狗狗的暖心互動生活。圖／Louis Vuitton提供

全新LV台北SOGO復興店外牆延引經典的Damier棋盤格紋，同時為迎接12月的聖誕節氣氛，櫥窗內並將野生動物如斑馬、鴕鳥、猴子分別「躍」上旋轉木馬、野性同歡；空間規劃上，其一樓包含高級香水、皮件飾品、旅行主題、男士精選皮件飾品區與腕表，二樓為男士專區，三樓則將VIP貴賓室、高級珠寶與腕表、女裝與鞋履納入。為迎接台北SOGO復興店的重新盛大開幕，LV並帶來一組訂價203萬元的Kennel Trunk狗屋硬箱，全台僅一組、展出時已蒙收藏，同系列另有Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱，同樣為店內獨家。

LV 2025早春男裝捕捉到愛狗人士的愜意、更有毛小孩的暖心陪伴。圖／Louis Vuitton提供

三樓陳列了完整的LV 2025早春女裝系列，其靈感來自高地（Antoni Gaudí）的建築和巴塞隆納的文化活力，同時一只Wallet On Chain Capucines白色小牛皮肩背包則為SOGO獨家，可肩背、也可轉為晚宴手拿包，並搭配皮穿鏈形式。男包推薦則有一款以珍稀鴕鳥皮打造的綠色款Speedy P9包，其皮標內側改為少見的飛馬圖騰、活力四射。Fine Jewerly展示區則帶來一系列結合LV經典元素的輕奢珠寶，部分並結合黑瑪瑙、粉紅蛋白石、孔雀石，帶來不同的祝福或療癒感。

LV台北SOGO復興店已正式開幕，地址為台北市忠孝東路三段300號1-3樓，或可電洽：0800-149-1188。