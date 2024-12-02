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LOUIS VUITTON SOGO體系全新最大級店面 百萬毛孩商品獨賣中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Louis Vuitton日前為台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton日前為台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供

路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）日前為台北SOGO復興店全新開幕。三層樓空間合計約158坪，展示服裝、皮件、香水、珠寶腕表與Objets Nomades生活藝術傢俱等全品項，陳庭妮、林柏宏、錢裕揚、郭雪芙......等明星名人皆出席現身，LV並推出獨家商品如寵物周邊、LV Paw鑰匙圈、水晶包箱，讓毛小孩與主人一同接軌潮流生活風格。

路易威登台北SOGO復興店。圖／Louis Vuitton提供
路易威登台北SOGO復興店。圖／Louis Vuitton提供
SOGO獨家、Louis Vuitton Kennel Trunk狗屋硬箱，203萬元、全台限量一款。圖／Louis Vuitton提供
SOGO獨家、Louis Vuitton Kennel Trunk狗屋硬箱，203萬元、全台限量一款。圖／Louis Vuitton提供

「狗派」代表的林柏宏每周都為毛小孩米克斯「水哥」補充新玩具，同時狗狗每天都會將玩具從箱子裡翻出來玩耍、讓林柏宏每晚都要重新收拾，也讓他笑稱「很像養小孩」，甚至訪問後還分享水哥IG（aquareadus2222）、呼籲大家按讚追蹤與分享；而他全身並穿上LV無領羊毛外套與LV Ranch胸針搶眼，手提的紫色Speedy P9紫色小牛皮包並加掛LV Paw鑰匙扣掛飾，毛孩指數百分百。

林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並笑稱寵物的個性習慣讓他覺得很像在養小孩。圖／Louis Vuitton提供
林柏宏出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕，並笑稱寵物的個性習慣讓他覺得很像在養小孩。圖／Louis Vuitton提供

身穿垂肩褶襉連身裙的陳庭妮，笑稱造型是很久未嘗試的青春路線，同時手上再有一款自行李硬箱重新演繹的LV Noé Trunk PM包。10年前因拍戲意外領養了米克斯狗狗Chelsea的陳庭妮並主張以「愛、陪伴」為相處之道，並自曝每次想為狗狗買玩具時、總會理性克制，更堅定主張：花時間陪伴、會是比玩具對寵物更重要的事。

陳庭妮出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供
陳庭妮出席路易威登（Louis Vuitton）台北SOGO復興店全新開幕。圖／Louis Vuitton提供

日前因《孫家兄弟》走紅的錢裕揚自陳雖然美國、台灣兩地飛，但每次回台都每天固定帶迷你雪納瑞狗狗Coby散步，好感情更讓狗狗在他膝上睡到打呼、讓他感到心頭暖暖；同時他近日也正拍攝美劇《降世神通》第二季，同時表示身上的一款美式校園風珍珠外套帶有運動風，但結合珍珠刺繡後則帶點豪華、華麗的混搭感。

錢裕揚活動中並透露他與狗狗的暖心互動生活。圖／Louis Vuitton提供
錢裕揚活動中並透露他與狗狗的暖心互動生活。圖／Louis Vuitton提供

全新LV台北SOGO復興店外牆延引經典的Damier棋盤格紋，同時為迎接12月的聖誕節氣氛，櫥窗內並將野生動物如斑馬、鴕鳥、猴子分別「躍」上旋轉木馬、野性同歡；空間規劃上，其一樓包含高級香水、皮件飾品、旅行主題、男士精選皮件飾品區與腕表，二樓為男士專區，三樓則將VIP貴賓室、高級珠寶與腕表、女裝與鞋履納入。為迎接台北SOGO復興店的重新盛大開幕，LV並帶來一組訂價203萬元的Kennel Trunk狗屋硬箱，全台僅一組、展出時已蒙收藏，同系列另有Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱，同樣為店內獨家。

LV 2025早春男裝捕捉到愛狗人士的愜意、更有毛小孩的暖心陪伴。圖／Louis Vuitton提供
LV 2025早春男裝捕捉到愛狗人士的愜意、更有毛小孩的暖心陪伴。圖／Louis Vuitton提供

三樓陳列了完整的LV 2025早春女裝系列，其靈感來自高地（Antoni Gaudí）的建築和巴塞隆納的文化活力，同時一只Wallet On Chain Capucines白色小牛皮肩背包則為SOGO獨家，可肩背、也可轉為晚宴手拿包，並搭配皮穿鏈形式。男包推薦則有一款以珍稀鴕鳥皮打造的綠色款Speedy P9包，其皮標內側改為少見的飛馬圖騰、活力四射。Fine Jewerly展示區則帶來一系列結合LV經典元素的輕奢珠寶，部分並結合黑瑪瑙、粉紅蛋白石、孔雀石，帶來不同的祝福或療癒感。

LV台北SOGO復興店已正式開幕，地址為台北市忠孝東路三段300號1-3樓，或可電洽：0800-149-1188。

路易威登Louis Vuitton 2025早春女裝展現Nicolas Ghesquière從西班牙建築之美得到的啟發、並轉譯為服裝設計語彙。圖／Louis Vuitton提供
路易威登Louis Vuitton 2025早春女裝展現Nicolas Ghesquière從西班牙建築之美得到的啟發、並轉譯為服裝設計語彙。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店的貴賓室，帶來家的放鬆溫暖氛圍。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店的貴賓室，帶來家的放鬆溫暖氛圍。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40紫水晶色小牛皮肩背包，36萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière 40紫水晶色小牛皮肩背包，36萬2,000元。圖／Louis Vuitton提供
一面是毛小孩的「爪印」、一面是毛絨絨LV字樣的LV Paw鑰匙扣及手袋吊飾，共有多種顏色，甫推出台灣即銷售一空。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
一面是毛小孩的「爪印」、一面是毛絨絨LV字樣的LV Paw鑰匙扣及手袋吊飾，共有多種顏色，甫推出台灣即銷售一空。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
Louis Vuitton Capucines Nano水晶鑲綴與白色鱷魚皮提把翻蓋包，74萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Capucines Nano水晶鑲綴與白色鱷魚皮提把翻蓋包，74萬5,000元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Soul Trunk包款，13萬4,000元。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
Louis Vuitton Soul Trunk包款，13萬4,000元。圖／翻攝自Louis Vuitton官方網站
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店在三樓規劃了高級珠寶空間。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton路易威登台北SOGO復興店在三樓規劃了高級珠寶空間。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱將為SOGO獨家商品，62萬元。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton Bone Trunk骨頭造型寵物食物碗硬箱將為SOGO獨家商品，62萬元。圖／Louis Vuitton提供

LV 毛小孩 狗狗

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