台虎2025夏季班表首波優惠明開賣 首爾、釜山1299元起
台灣虎航今天（2日）宣布，2025年夏季班表首波早鳥優惠將於明天上午開賣，票價最低單程未稅新台幣1299起，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，明天上午10點起便能優先參加本次開賣優先搶票的權利。台虎也提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。
台灣虎航表示，2025年夏季班表首波銷售時程分為2階段，第一階段尊榮虎優先搶票時間為2024年12月3日上午10時起至2024年12月3日晚間23時59分止。第二階段，全員促銷期間為2024年12月4日上午10時起至2024年12月5日晚間23時59分止。
首日尊榮虎促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園/高雄-東京成田單程未稅NT$1,799元起；桃園-新潟單程未稅NT$1,999起；桃園-仙台單程未稅NT$2,099起；桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館、桃園-旭川單程未稅NT$2,599起。
次日全員促銷期間，桃園-沖繩單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山單程未稅NT$1,699起；桃園-小松、桃園-大阪、桃園-名古屋、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅NT$1,799起。
台虎指出，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速，其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，更多促銷訊息請見活動網頁。
另外，紀念台灣虎航10年有成，特地與萬國通路聯名發行虎翼箱 tigercarry+回饋給廣大虎迷，兼具環保、時尚設計和實用功能，凡購買虎翼箱tigercarry+，即可享有額外2公斤行李額度。目前針對夏季班表開賣，前往虎禮選網站可以優惠價5,299元購買，數量有限售完為止。
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