Dyson OnTrac 降噪耳機正式在台上市！體驗個人化風格與音質的巔峰之作

自2018年多數智慧手機取消3.5mm耳機插孔、蘋果AirPods帶起風潮後，藍牙耳機市場蓬勃發展，台灣市場至今已有8成以上的人都在使用無線耳機。全球科技公司 Dyson 自從宣布進軍3C市場後，於今年12月在台推出首款純音頻耳機 - Ontrac。

以先進降噪技術、高傳真音質提供沉浸式的聽覺享受，同時其外殼更提供高度客製化設計，多款顏色和飾面讓消費者能夠盡情搭配，展現個人風格。

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Dyson OnTrac™ 將尖端音頻技術與降噪能力完美結合，搭載 16歐姆鋁合金喇叭驅動器和數位訊號處理器 (DSP)，頻響範圍廣達 6Hz 至 21,000Hz，能完美呈現渾厚低音與通透高音。其配備 8 個主動降噪麥克風，每秒監測周圍噪音高達 384,000 次，最高可消除高達 40dB的噪音，降低音訊失真，呈現細膩的聆聽體驗。除此之外，更提供長達 55 小時的續航力，滿足用戶長途旅行或日常通勤的需求，免去頻繁充電的困擾。

近來 Y2K (2000年代復古風) 重新成為時尚焦點，全罩式耳機化身潮流穿搭新寵，Dyson 有別於市場上其他耳機，為消費者提供多款外殼和耳墊顏色，依照個人喜好客製化，多達 2,000 種色彩搭配，將耳機融入自己的穿搭風格，讓耳機從單純的科技產品升級為時尚配件。

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Dyson OnTrac™ 耳機在台推出四款獨特配色，「曜石黑」、「幻影紅」於 Dyson 官方網站販售，「極光銀」、「電光銅」二色目前由 有你共創-有.設計團隊引進，於12/3(二) 在嘖嘖平台獨家預購。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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