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男神珉奎、鉉辰都在穿！科技感運動鞋簡單搭就好時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供

DIOR品牌大使、韓國男團SEVENTEEN成員珉奎（Min Gyu）日前在社群分享冬日穿搭，寬鬆舒適的米色運動外套、黑色長褲與棒球帽，均來自Dior 2025春季系列男裝，搭配全白色B44 Blade運動鞋和耶誕歌曲，展現冬季的休閒愜意，這款低筒的B44 Blade運動鞋輪廓大膽厚實，靈感來自 2000 年代，以白色科技織網搭配同色系科技布料鑲片，並飾有以慢跑元素為靈感的鞋底撞色Blade鑲片。鞋面、鞋跟和鞋側皆飾有Dior標誌，雙色鞋帶細節更為整體注入超現代風格。

另一男韓國男團 Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）則為Versace 全球品牌大使，日前他於米蘭街頭漫步時，也選穿了他在世界巡回演唱會上經場穿著的Versace Mercury 運動鞋，設計充滿科幻未來感，複雜的結構由86個精心製作的配件組成，搭配2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲，外套口袋裝飾金色鈕釦和 Medusa Biggie 金屬細節點綴，搭配腰間掛上來自 VersaceTag 包款系列的 Medusa Fluffy 掛飾，帥氣中有可愛。

Versace Mercury運動鞋。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋。圖／Versace提供
Versace Mercury運動鞋。圖／Versace提供
珉奎選穿的DIOR B44 Blade白色科技布料運動鞋，39,000元。圖／DIOR提供
珉奎選穿的DIOR B44 Blade白色科技布料運動鞋，39,000元。圖／DIOR提供
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供
鉉辰穿Versace 2025年早春度假系列的深酒紅色外套和同款長褲與黑色Mercury運動鞋。圖／Versace提供
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k
珉奎鉉辰穿DIOR 2025春季系列男裝搭配B44 Blade 白色科技布料運動鞋。圖／摘自藝人IG @min9yu_k

外套 運動

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