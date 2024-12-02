北國冰河與透明屋 BELLAVITA中庭變身白雪耶誕秘境

每季主題裝置總是花心思打造的BELLAVITA，迎接冬季盛典，現在中庭變身白雪耶誕秘境Snowy Wonderland，矗立在湖邊的透明小屋，迎接往來的民眾，有如踏入北國世界，即日起開放至2025年1月1日。

走進透明屋，屋內壁爐裡散發跳動的火光帶來暖意，廚房裡擺設精美的餐桌，準備迎接豐盛的耶誕佳餚， 屋外有可愛的矮人精靈嬉戲，冰湖旁兩座夢幻三角屋，一座是熱帶溫室，有著綠意盎然的各種植物，另一座鋪設著柔軟的毛毯與座椅，屋外則有可愛的馴鹿以及棲息於樹枝上的雪白貓頭鷹。

除了冬日裝置，BELLAVITA耶誕檔期12月6日至12月8日展開會員預購，12月9日至12月25日正式檔期推出各門檻滿額禮，包括活動期間當日於指定品牌單筆消費滿3萬元，可憑電子發票及銷貨明細兌換德國WMF餐具組＋品牌精選好禮一份。