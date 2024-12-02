韓國潮流品牌Matin Kim進駐南西商圈 帶來韓系日常時尚

以中性時髦風格為特色，近來深受潮流人士與韓星私服穿搭喜愛的韓國設計師品牌Matin Kim，現在台灣就可以買得到。Matin Kim台灣首店進駐台北南西商圈、位於誠品生活南西店二樓，品牌也計畫2025年5月前進信義商圈，開出街邊店旗艦店型。

Matin Kim創立於2018年，設計理念為「自由無界的日常時尚」，兼具潮流意識與舒適度，主打適合日常各種場合的時尚文化，簡約又個性化的設計滿足時髦男女，顏色多為黑白灰等中性色，輕鬆搭配就可以很有型。短版T恤、棒球帽、牛仔漁夫帽、體牌零錢包為新台幣一千多元至二千多元價位，招牌LOGO針織外套、衝鋒衣外套為四千多元價位帶，也屬可滿足日常時尚的價格帶。

Matin Kim在台灣引進多款品牌經典熱賣單品，包括熱賣款衝鋒衣外套、招牌的LOGO T恤、針織毛帽、肩背包、鐵牌鏈條包、特色棒球帽等，為潮流愛好者帶來多元化選擇。

而預計在2025年5月於信義商圈推出的Matin Kim旗艦店，將帶來品牌高級系列，有更多西服正裝系列的選擇。