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韓國潮流品牌Matin Kim進駐南西商圈 帶來韓系日常時尚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國設計師品牌Matin Kim台灣首店進駐台北南西商圈、位於誠品生活南西店二樓。圖／Matin Kim提供
韓國設計師品牌Matin Kim台灣首店進駐台北南西商圈、位於誠品生活南西店二樓。圖／Matin Kim提供

以中性時髦風格為特色，近來深受潮流人士與韓星私服穿搭喜愛的韓國設計師品牌Matin Kim，現在台灣就可以買得到。Matin Kim台灣首店進駐台北南西商圈、位於誠品生活南西店二樓，品牌也計畫2025年5月前進信義商圈，開出街邊店旗艦店型。

Matin Kim創立於2018年，設計理念為「自由無界的日常時尚」，兼具潮流意識與舒適度，主打適合日常各種場合的時尚文化，簡約又個性化的設計滿足時髦男女，顏色多為黑白灰等中性色，輕鬆搭配就可以很有型。短版T恤、棒球帽、牛仔漁夫帽、體牌零錢包為新台幣一千多元至二千多元價位，招牌LOGO針織外套、衝鋒衣外套為四千多元價位帶，也屬可滿足日常時尚的價格帶。

Matin Kim在台灣引進多款品牌經典熱賣單品，包括熱賣款衝鋒衣外套、招牌的LOGO T恤、針織毛帽、肩背包、鐵牌鏈條包、特色棒球帽等，為潮流愛好者帶來多元化選擇。

而預計在2025年5月於信義商圈推出的Matin Kim旗艦店，將帶來品牌高級系列，有更多西服正裝系列的選擇。

除了服飾，Matin Kim也帶來多樣化的個性配件。圖／Matin Kim提供
除了服飾，Matin Kim也帶來多樣化的個性配件。圖／Matin Kim提供
Matin Kim受歡迎的特色棒球帽。圖／Matin Kim提供
Matin Kim受歡迎的特色棒球帽。圖／Matin Kim提供
Matin Kim銀色復古皮夾，2,890元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim銀色復古皮夾，2,890元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim LOGO皮革肩背包，4,590元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim LOGO皮革肩背包，4,590元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim藍色經典圓形LOGO棒球帽，1,690元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim藍色經典圓形LOGO棒球帽，1,690元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim彩色線條黑色針織衣，4,290元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim彩色線條黑色針織衣，4,290元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim丹寧漁夫帽，2,290元。圖／Matin Kim提供
Matin Kim丹寧漁夫帽，2,290元。圖／Matin Kim提供

品牌 設計師

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