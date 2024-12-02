冬季宜進補！中醫師揭小吃店四神湯「缺料」功效打折扣

不少人會在冬季進補食材和藥膳，除了大飽口福，還能強身健體。明華馬光中醫診所中醫師周亞錚指出，小吃店常見的四神湯，為了減少藥味和提升口感，多數以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補功效，購買時宜稍加區別。

冬季是進補的最佳時機，此時人體陽氣內斂，適合透過食補提高抵抗力，周亞錚表示，中醫食補講究因時、因地、因人而異，選擇適合的食材和藥膳進補，不僅能夠大飽口福，還能達到強身健體的效果，暖口又暖心。她也列出常見冬令食補，包括四神湯、十全大補湯、當歸羊肉湯、養生茶飲。

1.四神湯：由山藥、茯苓、芡實、蓮子組成，是一款平補脾胃的藥膳。這四種藥材藥性平和，適合全家大小、不分季節食用。然而為了減少藥味和提升口感，日常小吃店的常見的四神湯多數以薏仁取代芡實，或僅使用薏仁與豬小腸煮湯，較無進補之效，購買時宜稍加區別。

2.十全大補湯：由當歸、熟地、白芍、川芎、人參、白朮、茯苓、甘草、黃耆、肉桂、生薑、大棗組成，是一款強效的溫補氣血、滋陰升陽的藥膳。本方溫補性質強烈，適用於體質虛弱、頭暈目眩、消瘦乏力等體寒者食用，節令上較適合冬季食補，若是體質偏燥熱者則較不適合服用。

3.當歸羊肉湯：由當歸、人參、黃耆、生薑、羊肉組成。羊肉具有益氣補虛、溫中暖下的功效，對於體寒怕冷、容易疲勞的人特別有益。羊肉湯在冬季非常受歡迎，能夠幫助驅寒暖身，增強抵抗力。此食補偏溫，若是體質偏燥熱者不適合服用。

4.養生茶飲：可用黃耆、紅棗、枸杞子組成溫和的養生茶。黃耆具有補氣固表的作用，紅棗養血安神，枸杞子補肝腎明目。本方口感甘甜，適合日常飲用，能夠增強體質、提升免疫力。

不過食補並非人人適合，宜由中醫師的專業評估、充分了解自身體質，恰當進補才能真正發揮功效，周亞錚說，中醫將藥膳分為溫補、平補、涼補（清補），「虛寒則溫補，不虛則平補，燥熱則清補。」她建議，民眾進行食補時，需據個人體質選擇適合的食材和藥膳，避免盲目進補導致不適或加重病情。

周亞錚說，中醫判斷體質時會參考症狀、脈相、舌苔等多種資訊，其中陰虛火旺者應避免過量溫性藥材，以防加重熱症，而脾胃虛弱者則應慎用寒涼食材，避免影響消化功能。

食補應隨季節變化調整，周亞錚說，冬季適合溫補，春夏季則應以清補、潤補為主，且進補應適量，現今社會已不如以往農業社會的缺乏營養，要據自身情況調整頻率和食補總量，避免過度進補導致體內負擔。

至於禁忌族群，周亞錚提醒，孕婦、兒童、老人以及有特定疾病的族群，由於體質狀態特殊或藥物使用等情況，應在醫師專業指導下再進行食補，若有急性症狀，例如感冒、感染發炎等情形，即便身體狀況虛弱，當下也不適合進補。