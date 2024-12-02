虎航2025年夏季首波優惠！單程1299元起 明早10時開搶

台灣虎航今天宣布，2025年夏季班表早鳥優惠首波，將於明（3日）上午10時開賣，首日促銷航線包含桃園至首爾、釜山未稅1299元起，桃園／高雄至東京成田1799元起，次日促銷航線包含桃園至沖繩1599元起，桃園至大阪1799元起，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日。

虎航表示，2025年夏季班表早鳥優惠首波，將於明（3日）上午10時開賣，符合尊榮虎（tigerprime）資格者，享優先搶票權利，優先搶票日為12月3日上午10時至晚間11時59分；全員促銷期間首日為12月4日上午10時至12月5日晚間11時59分。

首日促銷航線包含桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1499起；桃園／高雄-東京成田單程未稅NT$1799元起；桃園-新潟單程未稅NT$1999起；桃園-仙台單程未稅NT$2099起；桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館、桃園-旭川單程未稅NT$2599起。

全員促銷期間次日為12月5日上午10時至晚間11時59分，次日促銷航線包含桃園-沖繩單程未稅NT$1599起；桃園-岡山單程未稅NT$1699起；桃園-小松、桃園-大阪、桃園-名古屋、桃園／高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅NT$1799起。