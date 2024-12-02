抽冰島機票、iPhone 16！麥當勞app登入5天免費換飲料

麥當勞APP全球版上線一年，會員註冊總數已突破450萬。12月4日至12月29日期間，麥當勞推出會員專屬活動「麥粉勇者 拯救公主」，凡完成兌換指定任務優惠券、蒐集指定鑰匙拯救公主，即可獲得抽獎資格，有機會抽中包含「冰島雙人來回機票」、「iPhone 16 Pro Max」、「大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總價值近千萬。

「麥粉勇者 拯救公主」活動期間，麥當勞會員凡登入APP即可獲得1把鑰匙，累積滿5把鑰匙，即可享「同樂獎－單筆消費滿50元即可免費兌換中杯美式(冰/熱)或中杯可口可樂系列飲料」。累積滿12把鑰匙，就有機會抽「頭獎－冰島雙人來回機票」、「二獎－iPhone 16 Pro Max」、「五獎－大麥克套餐2份特價1元」等獎品，總獎項超過2萬個。

除此之外，12月2日至12月15日期間，為慶祝麥當勞APP全球版，包括大麥克、勁辣鷄腿堡、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣套餐，原需以3,600個M Point兌換，優惠期間點數折半，1,800個M Point即可兌換。