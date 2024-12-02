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虎航夏季早鳥優惠3日開賣 沖繩、首爾單程1,599元起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣虎航（6757）2025年夏季首波早鳥優惠將在3日上午開賣，此次的促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠航程包括首爾仁川、沖繩單程未稅1,599起、大阪、東京羽田、東京成田、名古屋、福岡單程未稅1,799元等。

台灣虎航指出，主要是針對符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，才可享有本次開賣優先搶票的權利；也提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

2025年夏季班表首波銷售時程分別為，尊榮虎優先搶票日2024年12月3日上午10:00起至晚間23:59止；全員促銷期間：2024年12月4日上午10:00起至2024年12月5日晚間23:59止。

第一波促銷航線包括，桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-濟州島、桃園-沖繩單程未稅1,599起；桃園-岡山單程未稅1,699起；桃園-秋田、桃園-小松、桃園-大阪、桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡單程未稅1,799起；桃園-新潟單程未稅1,999起；桃園-仙台單程未稅2,099起；桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅2,599起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，請虎迷們鎖定台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並關注台灣虎航官方IG帳號（tigerair.taiwan），以獲得第一手的消息。

另外，紀念台灣虎航10年有成，特地與萬國通路聯名發行虎翼箱 tigercarry+回饋給廣大虎迷，兼具環保、時尚設計和實用功能，凡購買虎翼箱tigercarry+，即可享有額外2公斤行李額度，裝載的不僅是行李，更是您在旅途中所收穫的感動與美好回憶。目前針對夏季班表開賣，虎迷不僅能搶購機票優惠，更能以優惠價5,299元擁有一款環保且高品質的行李箱，進一步提升旅行的便利與舒適。機會難得，趕快到虎禮選網站購入，數量有限、售完為止

台灣虎航 東京

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