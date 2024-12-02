24節氣為靈感！米其林一星「文公館」秋冬新菜上桌

連續2年獲得「米其林指南」一星肯定的台中時尚中餐廳「文公館La Maison de Win」，本季延續中西兼容的料理手法，以「秋冬進補＋二十四節氣」的概念出發，推出全新「秋收冬藏．潤養四方」秋冬菜單，為食客帶來溫潤滋補的滋味。

2023年1月開幕，同年8月就摘下米其林一星，並且成功蟬連兩年一星名單的文公館，被網友譽為「台中最難預訂中餐廳」，店內主打由擅長粵菜的主廚蔣文正、專精法式料理的主廚林昊語攜手，將中菜精髓融合法式料理，打造兼容並蓄的時尚中菜。同時也將中式料理以個人套餐形式逐道上桌，帶來起承轉合的層次感。

本季菜單「秋收冬藏．潤養四方」，以秋冬進補作為發想，並導入二十四節氣概念，自秋日的節氣「寒露」為始，終於冬日的尾聲「大寒」，料理中還可見到台式手搖飲、港式糖水的創意。迎賓飲品「秋露甘茗」，以「茉莉綠茶」為發想。先將日本哈密瓜果汁融合、椰奶、茉莉花，烹煮後以冰滴手法萃取精華，並添加茉莉綠茶調和，最後於頂部覆上如雲似霧的茉莉花泡泡，同時具有淡雅茶香、花香與椰奶柔順感。

開胃小品「寒露煦意」將瑪莎拉咖哩醬汁填入春捲皮中，製成香氣四溢的捲餅，上層覆蓋由羊奶、紅茶與馬茲卡彭起司製成的奶蓋，入口具有咖哩的鮮明辛香，象徵深秋日光的溫暖。「霜降豐盈」將酒漬哈密瓜搭配椰子果肉、伊比利火腿與茉莉花奶霜，從經典組合中延伸變化，帶來甜鹹交織的風味。

以手搖飲品「冬瓜檸檬」作為靈感來源的冷前菜「立冬潤養」，取用北海道干貝、海葡萄與奇亞籽等食材，搭配以檸檬醃漬入味的冬瓜絲，最後放置由冬瓜茶、澄清蕃茄汁與香水蓮花製作的透亮晶球，並淋上自製鹹檸檬泡沫、無花果葉油，勾出整體立體層次，清新舒爽。「小雪凝華」取用上湯燕窩的概念，底層以花雕酒蒸蛋白為基底，內部擺置鑲嵌蟹肉的黃瓜，再鋪上雪燕、蒸南瓜，最後澆淋上湯作為醬汁，整體風味溫潤且具療癒感。

湯品「大雪溫補」將玉米雞、豬排骨、赤肉、雞腳、螺頭等多種食材分段燉煮，粹練出琥珀色澤的醇厚湯底，同時搭配非洲海椰皇、川貝母與仿土雞翅等食材入湯，風味圓潤飽滿，非常適合冬季補充元氣。「冬至珍饈」以新鮮南非鮑魚為主角，搭配鵝掌、鵝翅、雞腳與赤肉等食材耐心熬煮，讓鮑魚吸附食材風味與膠質精華，口感柔和富彈性，同時搭配鮑汁與高湯混製成的醬汁，為肥美鮑魚增色增香。主廚並將鮑魚滷汁與春捲皮結合製成「戈渣」作為配餐，增添整體的口感豐富性。

主菜「小寒御寒」將伊比利豬梅花先以腐乳醬醃漬入味，經低溫舒肥處理後，再以炭火燒烤，並且輕刷花雕酒風味醬汁，搭配炭烤絲瓜、醃漬蘿蔔，還有以野薑花與薑汁鳳梨製成的脆片，讓中西融合的風格更為精緻。主食「大寒蘊香」選用花東越光米拌入雞蛋液拌炒，再搭配獨門醬汁與桂花蚌、姬松茸、牛肝菌、甜豆仁等配料製成撈飯，色香味濃並具有豐富的蕈菇芬芳。擔任結尾的「冬藏潤養」以杏仁慕斯為主軸，搭配核桃醬、芝麻脆片、芝麻凝膠，還有酒漬櫻桃果凍，外型看似西式甜點，但在入口之後，杏仁、核桃、芝麻架構起樸質自然的溫和曲調，以及熟悉且親切的中式甜點風味。