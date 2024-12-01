「良藥可口、便利實用」清冠一號濃縮顆粒不再良藥苦口

全球截至目前使用「臺灣清冠一號濃縮顆粒」人數超過400萬人、外銷60個國家，順天堂藥廠在台灣從拿到授權製造清冠一號，到今年5月獲得新藥證，其實不到4年。順天堂藥廠總經理莊武璋說，包括清冠一號在內，近年對於產品的目標就是「良藥可口、便利實用」，順天堂不是在賣中藥，是在賣健康。

出身醫藥世家、1946年創立順天堂藥廠的許鴻源，1962年起與日本藥廠合作並引進「科學中藥」的觀念到台灣，被中醫藥界稱為「科學中藥之父」。

莊武璋表示，許鴻源一直有個夢想，那就是讓更多人接受中藥，1975年在日本成立經銷商，展開全球布局，接著1976年去美國洛杉磯，成立後來的漢方醫藥研究所，並在當地累積銷售經驗，也為順天堂1991年進軍美國、1996年進軍大洋洲、2003年進軍歐洲、2014年版圖擴及東亞做足準備。

莊武璋指出，順天堂目前國際版圖分為3大塊，包括歐洲、美洲、東南亞，但外國人所能接受的中藥材的味道、氣味、口感跟亞洲人不同，「反觀我們習慣『良藥苦口』，為了治病可能都能入口。」

順天堂的中藥進軍歐洲時，在瑞士被登記為藥品，而非膳食補充品，但因為語言、文化層面的差異，所以在國外的市場受眾中有一半是華人、一半是對中藥材有一定理解的外國人，對一般外國人而言，也許光是人蔘的味道就沒辦法接受，莊武璋說，「在國際化方面，順天堂一直在努力中成熟。」

莊武璋以台灣為例，早期中藥材處方都隨著醫師的診斷而定，不會考慮患者對於中藥材的口感、風味，只要把藥粉倒進口中再喝水服用即可。相較之下，外國人就難以適應中藥，且國外不像亞洲，隨處都可找到溫熱水，也沒有喝溫熱水的習慣。

為了迎合外國人用藥習慣，「『順天堂』臺灣清冠一號濃縮顆粒」增加矯味劑，化解中藥材原本的苦味，且具備遇冷水即溶等特色。

順天堂藥廠順利開發國際市場，這讓莊武璋有了新思維，「順天堂不是在賣中藥，是在賣健康，順天堂就是健康的天堂，希望大家順順利利，才是重要的。」，且中藥處方應該脫離傳統「良藥苦口」觀念，為此，該公司逐漸轉型，目標為「良藥可口、便利實用」。

莊武璋說，順天堂藥廠經營近80年來，奉行的信念與具體行動為「順天醫養信奉行」，其中「相信」是基本根源，無論是創辦人、他和同事或家人都共同堅定對中藥材療效的信心，進而發展「願心」，希望藉由推動中醫藥科學化，不斷在品質、安全、功效、製劑、臨床實證、中西醫結合、再到AI等領域追求進步，最後「力行」則是以用心在育人、育藥、育才累積成果。