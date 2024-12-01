聽新聞
0:00 / 0:00
迎面而來的熟男魅力！大衛貝克漢穿套頭毛衣也很帥
迎接冬季低溫，德國品牌BOSS精心推出頂級美麗諾羊毛系列，並邀請BOSS全球代言人兼合作夥伴大衛貝克漢（David Beckham）演繹全新廣告企劃。這位紳士熟男的時尚偶像，在最新廣告企劃中換穿了包括海軍藍、棕色及駝色等多樣色調的圓領和高領毛衣等經典單品，展現率性自在的冬日時尚魅力。
此外，今年節日獻禮推薦也囊囊括了一系列以羊毛打造的冬季配件，豐富細膩的質感成為冬季最療癒人心的物件。圍巾與毛帽、極細針織上衣、Polo 衫及麻花織紋毛衣，均採用奢華柔軟的美麗諾羊毛與其他保暖冬季纖維製成。色彩選擇涵蓋煙灰色至淺灰色的多種層次，以及永恆經典的黑色與米色，不僅是冬季保暖穿搭的完美首選，更以其極高的搭配度，適合不同季節的時尚穿著。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言