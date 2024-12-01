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迎面而來的熟男魅力！大衛貝克漢穿套頭毛衣也很帥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供

迎接冬季低溫，德國品牌BOSS精心推出頂級美麗諾羊毛系列，並邀請BOSS全球代言人兼合作夥伴大衛貝克漢（David Beckham）演繹全新廣告企劃。這位紳士熟男的時尚偶像，在最新廣告企劃中換穿了包括海軍藍、棕色及駝色等多樣色調的圓領和高領毛衣等經典單品，展現率性自在的冬日時尚魅力。

此外，今年節日獻禮推薦也囊囊括了一系列以羊毛打造的冬季配件，豐富細膩的質感成為冬季最療癒人心的物件。圍巾與毛帽、極細針織上衣、Polo 衫及麻花織紋毛衣，均採用奢華柔軟的美麗諾羊毛與其他保暖冬季纖維製成。色彩選擇涵蓋煙灰色至淺灰色的多種層次，以及永恆經典的黑色與米色，不僅是冬季保暖穿搭的完美首選，更以其極高的搭配度，適合不同季節的時尚穿著。

BOSS深棕色喀什米爾圍巾，16,900元。圖／BOSS提供
BOSS深棕色喀什米爾圍巾，16,900元。圖／BOSS提供
BOSS淺棕色羊毛圍巾，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS淺棕色羊毛圍巾，3,500元。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
BOSS深藍色圍巾毛帽組，6,900元。圖／BOSS提供
BOSS深藍色圍巾毛帽組，6,900元。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
衛貝克漢演繹BOSS頂級美麗諾羊毛系列節日獻禮。圖／BOSS提供
BOSS深藍色美麗諾羊毛針織衫，6,200元。圖／BOSS提供
BOSS深藍色美麗諾羊毛針織衫，6,200元。圖／BOSS提供

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