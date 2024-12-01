新竹人好會生！ 巨城周年慶婦嬰業績「年成長44%」

Big City遠東巨城購物中心周年慶11月28日開跑，首四日鎖定高消費族群，限定高門檻消費滿額贈活動兌換踴躍，拉抬週年慶首四日業績較去年同期成長超過5%，累計來客近45萬人次。另外，巨城購物中心營運長游欣宜表示，看準大新竹地區出生率高成長，帶動婦嬰用品、準爸媽好物等商機，今年周年慶整體婦嬰業績較去年成長44.2%。

巨城指出，因應登山露營熱潮刺激戶外高機能服飾配件，再加上聯名系列帶動，這次周年慶服飾旗艦整體業績較去年成長32.1 %。新竹房市夯，成家必備的各類智能家電訂單不斷，受新竹冬季天氣因素，洗脫烘洗衣機、冷暖氣機銷售也後來居上；整體3C商品包括iPhone 16系列新機、藍芽耳機、平板電腦，4天賣出逾千組商品，3C家電整體業績較去年成長27%。

巨城表示，周年慶至12月09日，目前促銷優惠持續加碼中，平日全館滿額贈再推出指定樓層業種加碼贈、高消費加碼禮、VIP獨享當日消費滿額贈、17大銀行滿額禮的超高回饋，還有機會抽中iPhone 16、按摩椅及知名家居。