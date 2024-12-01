新竹人不是在巨城就是往巨城路上？ 周年慶4天吸45萬人次

新竹年度盛事，遠東巨城購物中心周年慶自11月28日開跑，帶動新竹人往巨城集結，巨城公布周年慶首四日戰報，首四日累計來客近45萬人次，加上今年鎖定高消費族群推高門檻滿額贈兌換踴躍，首四日業績較去年同期成長超過5%(含遠東SOGO百貨新竹店)，看好大新竹地區消費力，周年慶備足貨量、全檔期12天力拚超標。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，大新竹地區出生率高成長，帶動婦嬰用品、準爸媽好物等商機，整體婦嬰業績較去年成長44.2%。登山露營熱潮刺激戶外高機能服飾配件，再加上聯名系列帶動，服飾旗艦整體業績較去年成長32.1%。新竹房市夯，成家必備的各類智能家電訂單不斷，受新竹冬季天氣因素，洗脫烘洗衣機、冷暖氣機銷售也後來居上；整體3C商品包括iPhone 16系列新機、藍芽耳機、平板電腦，4天賣出逾千組商品，3C家電整體業績較去年成長27%。

巨城今年特別推出「晚安卡友禮」，12月2日至12月5日晚間6點後持巨城APP會員當日累點消費單筆額，即可兌換「阿Mall兄妹造型雞蛋糕」，還有巨城吉祥物阿Mall及Mall妹來店禮天天換。