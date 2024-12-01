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Big City周年慶首四日表現亮眼 第二波回饋再創佳績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Big City遠東巨城購物中心周年慶11月28日開跑勢如破竹，首四日鎖定高消費族群，限定高門檻消費滿額贈活動兌換踴躍。業者/提供
Big City遠東巨城購物中心周年慶11月28日開跑勢如破竹，首四日鎖定高消費族群，限定高門檻消費滿額贈活動兌換踴躍。業者/提供

Big City遠東巨城購物中心周年慶11月28日開跑勢如破竹，首四日鎖定高消費族群，限定高門檻消費滿額贈活動兌換踴躍，拉抬周年慶首四日業績較去年同期成長超過5%（含遠東SOGO百貨新竹店），累計來客近45萬人次。遠東巨城表示，有信心2024周年慶營業額超標，再創高峰。

巨城看準大新竹地區的高消費力，攜手廠商備足商品貨量、提供獨家商品、氣溫驟降冬衣熱賣，周年慶全檔12天力拚超標，全台壓軸檔期表現令人驚豔。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，看準大新竹地區出生率高成長，帶動婦嬰用品、準爸媽好物等商機，整體婦嬰業績較去年成長44.2%。登山露營熱潮刺激戶外高機能服飾配件，再加上聯名系列帶動，服飾旗艦整體業績較去年成長32.1 %。

新竹房市夯，成家必備的各類智能家電訂單不斷，受新竹冬季天氣因素，洗脫烘洗衣機、冷暖氣機銷售也後來居上；整體3C商品包括iPhone 16系列新機、藍芽耳機、平板電腦，4天賣出逾千組商品，3C家電整體業績較去年成長27 %。

巨城周年慶至12月9日，促銷優惠持續加碼中，平日全館滿額贈再推出指定樓層業種加碼贈、高消費加碼禮、VIP獨享當日消費滿額贈、17大銀行滿額禮的超高回饋，還有機會抽中iPhone 16、按摩椅及知名家居。

今年特別推出「晚安卡友禮」，12月2日-12月5日晚間6點後持巨城APP會員當日累點消費單筆額，即可兌換「阿Mall兄妹造型雞蛋糕」。

大受歡迎的阿Mall及Mall妹來店禮天天驚喜天天換，滿額還可兌換Big City環保購物袋，指定餐廳搶先預定2024年尾牙聚餐還有機會抽中萬元購物金。

首周末過後，12月2日起周一至周四每天持續有巨城獨家好康優惠照顧全客層，B1「Junior Coffee」全能美式咖啡機下殺5.3折、「city’s super」Twink圓形玻璃密封罐四入組特價只要399元、1F「Kicks Lounge」多款時尚運動鞋只要6折起、5F「淨淨」巨城獨家家事達人組特價1,610元再送洗衣精，「華齊堂」官燕滴雞精15入也只要5折。7F主題餐廳從雙人、4人、到多人分享餐，推出周年慶期間滿額贈送經典菜餚、買一送一等超值優惠，4F美食街各式異國料理大打銅板加價購。

迎接聖誕節和跨年，還有小朋友最愛的百變遙控車、熱門卡通、益智手作等玩具，及年輕族群喜愛的交換禮物熱門商品，年度最低折扣千萬別錯過。

今年共推出111家快閃櫃位進駐，其中4成都是桃竹苗獨家，衝刺業績之時也帶給顧客最獨特的美食選擇；包含ButterSays & Cheese Talk、尷尬司康、大瑋叔叔手作大幅、海斯頓等特色話題甜點天天排隊；還有照顧全家的智能生活家電roborock、觀銘精品家電，話題快閃櫃儼然成為最佳助攻員。

主題餐廳分別推出特價套餐活動刺激下人潮也絡繹不絕，搭配周末美食街提早10:30營業，讓民眾搶先享用美食再好好採購。準媽媽必備的尿布、內服保健食品也紛紛出現囤貨潮；搭配優惠促銷，同樣掀起排隊搶購潮。

周年慶 巨城

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