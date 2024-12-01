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全聯推「魷魚遊戲」聯名商品 7款積分換購實用小物、4款滿額贈資料夾搶先曝光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《魷魚遊戲》積分換購小物只要使用6積分就可以最低129元加價換購乙款。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物只要使用6積分就可以最低129元加價換購乙款。記者黃筱晴／攝影

搶在《魷魚遊戲》第2季年底上線前，全聯宣布與Netflix攜手合作，將從12月6日推出全店活動「全聯經濟魷戲」，從獨家聯名商品開發到門市互動遊戲等一系列深度合作，除了玩遊戲抽優惠券，使用優惠券購物再加碼抽百萬電動休旅車之外，同步登場的還有We Sweet聯名全新醇黑大人系巧克力甜點、《魷魚遊戲》積分換購實用生活用品，以及連續4週祭出「週末滿額贈」，大潤發也同步送。

冬天就是要吃巧克力，We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點，外包裝通通換上《魷魚遊戲》經典桃紅色系搭配負責人及面具士兵增添神秘感，品項包含「巧克力長條蛋糕」、「威士忌巧克力蛋糕」、「巧克力布蕾盒」、「巧克力三重奏」、「巧克力重乳酪」、「巧克力塔」和「巧克力櫻桃雲朵燒」，7款新品全數使用「可可追溯計畫」巧克力做為原料製作，售價45～159元，12月6日起至2025年1月2日限時販售，只要銅板價就能品嚐到濃郁不膩口的巧克力甜品。

《魷魚遊戲》粉絲們也不能錯過超實用積分換購小物，包含「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」、「潮流雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」和「保溫保冷多用提袋」，自12月6日起至2025年2月2日活動期間，於全聯持福利卡消費單筆每滿100元獲1積分，只要使用6積分就可以最低129元加價換購乙款；或於大潤發消費單筆滿600元也可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個。

另外，12月7日至12月29日更連續4週祭出「週末滿額贈」(單筆不累贈)，每週六起凡於全聯消費單筆滿1,000元，贈1個《魷魚遊戲》多層資料夾，大潤發單筆滿2,000元贈2個資料夾；每個市價120元的資料夾採多層設計，一口氣推出4款圖案：在預告片中搶先亮相的「英熙娃娃款」、主打漫畫風格的「遊戲玩家款」、幕後神秘角色「黑衣人款」、還有整裝出動的「蒙面士兵款」，每週末釋出1款，各店數量有限送完為止。

《魷魚遊戲》積分換購小物「保溫保冷多用提袋」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「保溫保冷多用提袋」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物、「自動開收晴雨傘」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物、「自動開收晴雨傘」。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
連續4週祭出「週末滿額贈」(單筆不累贈)，每週末釋出1款多層資料夾，共有4款等粉絲來收集。記者黃筱晴／攝影
連續4週祭出「週末滿額贈」(單筆不累贈)，每週末釋出1款多層資料夾，共有4款等粉絲來收集。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「派對碗盤套組」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「派對碗盤套組」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」。記者黃筱晴／攝影
全聯推出近30款獨家授權魷魚遊戲聯名商品，自有品牌We Sweet、READ BREAD和美味堂都換上新包裝。記者黃筱晴／攝影
全聯推出近30款獨家授權魷魚遊戲聯名商品，自有品牌We Sweet、READ BREAD和美味堂都換上新包裝。記者黃筱晴／攝影
全聯OFF COFFEE也換上聯名新包裝。記者黃筱晴／攝影
全聯OFF COFFEE也換上聯名新包裝。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「木頭人娃娃絨毛玩偶」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「木頭人娃娃絨毛玩偶」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「陶瓷馬克杯」。記者黃筱晴／攝影
《魷魚遊戲》積分換購小物「陶瓷馬克杯」。記者黃筱晴／攝影
12月6日起將全聯推出近30款獨家授權魷魚遊戲聯名商品，品項涵蓋零食、餅乾等休閒食品、泡麵、飲品、冷凍食品，以及衛生紙、漱口水等家庭用品，搶先為新一季劇集帶來沉浸式觀賞體驗。記者黃筱晴／攝影
12月6日起將全聯推出近30款獨家授權魷魚遊戲聯名商品，品項涵蓋零食、餅乾等休閒食品、泡麵、飲品、冷凍食品，以及衛生紙、漱口水等家庭用品，搶先為新一季劇集帶來沉浸式觀賞體驗。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影
We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點。記者黃筱晴／攝影

全聯 娃娃 巧克力 魷魚遊戲

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