全聯推「魷魚遊戲」聯名商品 7款積分換購實用小物、4款滿額贈資料夾搶先曝光

搶在《魷魚遊戲》第2季年底上線前,全聯宣布與Netflix攜手合作,將從12月6日推出全店活動「全聯經濟魷戲」,從獨家聯名商品開發到門市互動遊戲等一系列深度合作,除了玩遊戲抽優惠券,使用優惠券購物再加碼抽百萬電動休旅車之外,同步登場的還有We Sweet聯名全新醇黑大人系巧克力甜點、《魷魚遊戲》積分換購實用生活用品,以及連續4週祭出「週末滿額贈」,大潤發也同步送。

冬天就是要吃巧克力,We Sweet推出全新醇黑大人系巧克力甜點,外包裝通通換上《魷魚遊戲》經典桃紅色系搭配負責人及面具士兵增添神秘感,品項包含「巧克力長條蛋糕」、「威士忌巧克力蛋糕」、「巧克力布蕾盒」、「巧克力三重奏」、「巧克力重乳酪」、「巧克力塔」和「巧克力櫻桃雲朵燒」,7款新品全數使用「可可追溯計畫」巧克力做為原料製作,售價45~159元,12月6日起至2025年1月2日限時販售,只要銅板價就能品嚐到濃郁不膩口的巧克力甜品。

《魷魚遊戲》粉絲們也不能錯過超實用積分換購小物,包含「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」、「潮流雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」和「保溫保冷多用提袋」,自12月6日起至2025年2月2日活動期間,於全聯持福利卡消費單筆每滿100元獲1積分,只要使用6積分就可以最低129元加價換購乙款;或於大潤發消費單筆滿600元也可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個。