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營業到半夜12點！全台第2間「鳥貴族」插旗信義區
來自日本的平價居酒屋「鳥貴族」，繼今年9月20日正式登台、開設首間南西店之後，即日起再於台北信義商圈ATT 4 FUN開設第二家餐廳。相較南西店，營業時間也延長為早上11:00～24:00，為宵夜族群提供更大的便捷性。
創業近40年的「鳥貴族」是日本知名的連鎖平價居酒屋，主打平價、多樣化的串燒，還有鐵板料理、炸物等選擇，在日本擁有超過600間分店。今年9月20日，鳥貴族正式登台，首間分店位於新光三越台北南西一館5樓，主打全品項均一價100元，開幕即吸引許多民眾前來排隊用餐。包括招牌雞腿肉貴族燒、牛肉串，貴族雞湯釜飯、起司雞肉丸均是熱銷產品。
全新開幕的「鳥貴族ATT 4 FUN 信義店」延續相同的菜單內容，空間則達67.2坪，規劃36桌、可容納110人用餐，較原本的南西店增加6組座位。另外營業時間也比南西店的11:00～21:30，延長為11:00～24:00，可滿足宵夜族群的用餐需求。隨著第二間門市開幕，業者也透露，計畫每年拓展4～5間分店。
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