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鳥貴族進軍信義商圈 台灣第二店落腳ATT 4 FUN

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大成集團引進日本知名燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」在台北信義商圈ATT 4 FUN三樓開出第二家店。圖／大成提供
大成集團引進日本知名燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」在台北信義商圈ATT 4 FUN三樓開出第二家店。圖／大成提供

大成集團引進日本知名燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」，繼全台首家門市於台北南西商圈開幕並大獲好評後，再於12月1日在台北信義商圈ATT 4 FUN三樓開出第二家店。

鳥貴族社長大倉忠司表示，台灣市場對日式燒鳥的熱情反應，印證了品牌「為顧客帶來感動」的理念深受消費者喜愛。信義商圈作為台北市最具代表性的潮流與餐飲地標，吸引眾多年輕族群及家庭客群，無疑是鳥貴族拓展市場的重要據點。

大成表示，鳥貴族第二店相較首家南西店，營業時間進一步延長，將從上午11時營業至晚上12時，提供更多彈性選擇，無論是午餐、晚餐或宵夜，消費者都能輕鬆享受鳥貴族的經典燒鳥美食與熱鬧氛圍，在座位數方面，也比第一家門市南西店多了6組座位數達到36桌，坪數達67.2坪，能同時容納110人進行用餐，進一步擴大空間，讓更多喜愛串燒的消費者能一起享用。

大成也說，根據統計，開幕迄今在台最受消費者歡迎的品項為鮮嫩多汁的招牌雞腿肉貴族燒、以及香氣四溢的牛肉串，而非常具有特色與香氣的貴族雞湯釜飯，也是喜好米食的台灣人必點的菜餚之一。

展望未來，大成表示，鳥貴族將持續深耕台灣市場，計劃每年4至5家的速度擴大版圖。鳥貴族信義店的開幕，標誌著品牌在台灣市場邁向新的里程碑，也為台北的夜生活帶來更多元的選擇。

品牌 消費者

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