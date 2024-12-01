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vacanza誕生石捎來幸運 BONNY&READ厭世愛心聯名好療癒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Kurt愛夾式耳環組，限量130組，一組3件，一色各1件（白色＋橘色＋寶寶藍），1,490元。圖／BONNY&READ提供
Kurt愛夾式耳環組，限量130組，一組3件，一色各1件（白色＋橘色＋寶寶藍），1,490元。圖／BONNY&READ提供

台灣飾品品牌BONNY&READ聯名設計話題不斷，最新系列攜手知名潮流插畫家Kurt Wu吳承暉，推出以厭世愛心為主角的療癒系聯名飾品與生活小物。飾品如耳環、戒指、項鍊、髮夾等採用金銀雙色與彩色手工滴釉製作，裝飾豐富的喜怒哀樂表情圖案。BONNY&READ並首次開發生活小物，推出極限量即可拍、小夜燈、飾品盤等讓居家生活時髦有型。官網滿990元即贈刺繡布貼（款式隨機），門市滿990元贈愛心咬線器，指定門市還有趣味性十足的一番賞活動。不論官網還是門市，凡消費滿2,000元即贈黑心帆布袋，數量有限，送完為止。

而另一台灣品牌vacanza則改造門市歡慶耶誕。vacanza Lab.假期中山實驗店以巨型蝴蝶結增添聖誕氣息，12月17日至25日期間凡消費即可獲得紀念拍立得。vacanza同時針對不同送禮需求推出多樣的耶誕限定超值禮品組合，隨附專屬聖誕包裝，經典「祈願系列」則提供多重優惠方案。新品「誕生石系列」以幸運餅乾為造型，採用316L醫療鋼製作，將十二個月份的代表水晶融入項鍊、戒指到耳環等配飾當中，讓誕生石為2025年帶來好運祝福。

vacanza推出多元的聖誕送禮組合，搭配特殊聖誕限定包裝。圖／vacanza提供
vacanza推出多元的聖誕送禮組合，搭配特殊聖誕限定包裝。圖／vacanza提供
絨毛娃娃吊飾，740元。圖／BONNY&READ提供
絨毛娃娃吊飾，740元。圖／BONNY&READ提供
vacanza推出多元的聖誕送禮組合，搭配特殊聖誕限定包裝。圖／vacanza提供
vacanza推出多元的聖誕送禮組合，搭配特殊聖誕限定包裝。圖／vacanza提供
vacanza佈置重點門市，整體設計以溫暖的聖誕紅為主色調。圖／vacanza提供
vacanza佈置重點門市，整體設計以溫暖的聖誕紅為主色調。圖／vacanza提供
vacanza推出全新新品誕生石系列。圖／vacanza提供
vacanza推出全新新品誕生石系列。圖／vacanza提供
vacanza「誕生石系列」將十二月份的代表水晶以現代設計呈現，讓每個月擁有專屬自己的祝福。圖／vacanza提供
vacanza「誕生石系列」將十二月份的代表水晶以現代設計呈現，讓每個月擁有專屬自己的祝福。圖／vacanza提供
Kurt愛小夜燈，限量750個，1,570元。圖／BONNY&READ提供
Kurt愛小夜燈，限量750個，1,570元。圖／BONNY&READ提供
vacanza「誕生石系列」將十二月份的代表水晶以現代設計呈現，讓每個月擁有專屬自己的祝福。圖／vacanza提供
vacanza「誕生石系列」將十二月份的代表水晶以現代設計呈現，讓每個月擁有專屬自己的祝福。圖／vacanza提供
深藏blue項鍊，1,450元。圖／BONNY&READ提供
深藏blue項鍊，1,450元。圖／BONNY&READ提供
大Kurt不必手鍊，1,240元。圖／BONNY&READ提供
大Kurt不必手鍊，1,240元。圖／BONNY&READ提供
和藹Kurt親戒指。圖／BONNY&READ提供
和藹Kurt親戒指。圖／BONNY&READ提供

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