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好市多「黑色購物週」壓軸推iPhone 16現折2千元 Cyber Monday輸入「這7字母」滿額再折880元
好市多「黑色購物週」周末全台賣場都湧入大量人潮，週六晚間9點包括全台店王南屯店、北台中店、台南店等店鋪都還有大量會員想要進場購物，好市多為了賣場動線順暢，周末營業時間也會隨時視現場狀況限制人流依序排隊進場。
活動壓軸驚喜登場的優惠當然是最新款iPhone 16，這次推出的是128GB容量，原價28,899元，黑五壓軸日再折2,000元，26,899元大約是官網9折的價格，就可以升級AI手機，搭配信用卡、黑鑽卡優惠，可以再省一波。週日中午前中和店賣場架上各種顏色貨量都還蠻齊全，想要入手可以趕快把握機會入場選購。
另外，活動最後一天新增的還有Dyson二合一涼風空氣清淨機TP10，賣場原價9,999元，黑五再折1,000元，8,999元就能快速潔淨整個客廳空間。
其他大多都是先前幾天就已經出現的優惠商品持續特價中，其中相當熱賣的有各式冬季保暖衣物、羽絨衣，幫大家為接下來過年出國旅行預先做好準備。而已經處理好切半封裝的冷凍大鮭魚片也吸引許多會員選購，每公斤活動價529元，每片大約千元上下就可以吃到頭到尾不同部位的美味。
而現場許多推車都堆滿滿的熱賣商品還有Scoop Away超凝結貓砂，每組現折215元，特價只要484元，重點是週末調整成不限購，想要囤貨的貓奴們別錯過。
如果今天不想進場人擠人，好市多緊接著將從12月2日到12月8日推出「Cyber Monday」超級網購星期一活動，線上購物專屬，推出超過200項商品優惠。其中12月2日當天，會員只要線上消費滿10,000元，結帳時輸入優惠券代碼「24cyber」，立刻現折880元，再享Costco線上購物3%回饋無上限的原權益。
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